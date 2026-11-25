El conjunto rojiblanco resolvió en apenas cinco minutos gracias a los tantos de Sorloth y Julián Álvarez; ambos necesitaban una noche así para recuperar sensaciones y confianza, aunque el argentino se marchó aún silbado por buena parte del Metropolitano

El Atlético de Madrid encontró en la visita del Viking una oportunidad perfecta para recuperar algo que llevaba tiempo echando en falta: los goles de sus delanteros.

Diego Simeone aprovechó la noche europea en el Metropolitano para dar protagonismo a Alexander Sorloth y Julián Álvarez, que respondieron a la confianza del técnico con dos tantos en apenas cinco minutos. Un triunfo necesario (2-0) para alimentar las aspiraciones rojiblancas en la Champions y, sobre todo, para reactivar a dos futbolistas llamados a marcar diferencias.

Julián Álvarez celebra el segundo gol del Atlético de Madrid ante el Viking. / IMAGO

Sorloth estrena su cuenta

No fue un comienzo especialmente cómodo para los colchoneros. El Viking, último campeón noruego, aterrizó en Madrid sin complejos y dispuesto a discutirle el partido al Atlético. Con una presión adelantada y buscando constantemente la profundidad por las bandas, encontró en Tripic a su principal argumento ofensivo. El capitán visitante hizo sufrir especialmente a Llorente y generó varios acercamientos peligrosos, aunque sin encontrar el remate definitivo de Botheim.

El Atlético necesitaba asentarse y encontró en Hancko la llave para cambiar el destino del partido. El central eslovaco volvió a demostrar su importancia en la construcción del juego rojiblanco y en una de sus habituales incorporaciones ofensivas terminó rompiendo las líneas del Viking con un pase vertical que permitió a Grimaldo ganar profundidad por la izquierda﻿. El lateral puso el balón atrás perfecto y allí apareció Sorloth para conectar un zurdazo inapelable en área pequeña.

El noruego celebraba así su primer gol de la temporada, una noticia especialmente importante después de un comienzo de curso complicado, marcado también por los problemas físicos que le mantuvieron apartado durante varias semanas. Simeone le había dado la titularidad y la responsabilidad de liderar el ataque. La respuesta no pudo ser mejor.

Alexander Sorloth celebra el primer gol del Atlético y su primero de la temporada. / IMAGO

Pero el Atlético no se conformó. Apenas cinco minutos después llegó el turno de Julián Álvarez. El argentino ejecutó una falta desde la frontal con un lanzamiento que superó la barrera y acabó dentro de la portería pese a la estirada de Belko. La tecnología confirmó que el balón había cruzado completamente la línea de gol y el Metropolitano pudo celebrar el segundo.

Dos delanteros, dos goles y una preocupación menos para Simeone, que necesitaba recuperar la aportación ofensiva de sus referencias. El encuentro se ponía muy de cara antes de alcanzar la media hora.

El Atlético controla y Sorloth se marcha con molestias

Con el 2-0, el conjunto rojiblanco pudo manejar el encuentro con mayor tranquilidad. El Viking perdió parte de la energía con la que había comenzado y el Atlético encontró espacios para ampliar su ventaja. Baena y Julián Álvarez tuvieron opciones para hacer el tercero antes del descanso, pero se encontraron con las intervenciones de Belko.

Simeone movió el banquillo en el intermedio y dio entrada a Barrios para reforzar el centro del campo. El objetivo era también contener las arrancadas de Tripic, que había sido el futbolista más incisivo de los noruegos. El cambio permitió al Atlético recuperar el control, aunque el capitán visitante todavía tuvo tiempo de probar fortuna con una volea que se marchó por encima del larguero.

Los locales pudieron aumentar su renta. Una buena combinación entre Barrios y Llorente terminó con un pase de la muerte que Sorloth estuvo cerca de convertir en su segundo tanto, pero el balón acabó estrellándose en el poste. Poco después, el argentino Julián Álvarez dejó su sitio a Giuliano Simeone entre aplausos y pitos de la grada﻿. División de opiniones en el Metropolitano. El incendio se ha sofocado, pero tampoco puede decirse que Julián tenga ya el perdón de los colchoneros.

También Johnny Cardoso tuvo protagonismo en el tramo final. El estadounidense probó fortuna desde la frontal con un potente disparo que obligó a intervenir al portero y que incluso tuvo que ser revisado para comprobar si había superado la línea de gol.

La única mala noticia llegó en el minuto 71. Sorloth tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias en la rodilla derecha y visiblemente renqueante, después de una acción en la que terminó golpeándose. El noruego se marchó con hielo en la zona afectada, dejando una incógnita que empañó parcialmente su noche, aunque se le vio caminando cómodo en la celebración de la victoria.

El Atlético terminó jugando incluso contra diez por la expulsión de Falchener en el minuto 90, después de derribar a Giuliano Simeone cuando se marchaba como último hombre. Los tres puntos ya estaban asegurados. Grimaldo ejecutó una falta perfecta para él, pero le estrelló en la barrera justo antes del pitido final.

Ficha técnica

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Kang-in Lee (Jonathan David, min. 56), Johnny Cardoso, Koke (Hjulmand, min. 68), Baena (Barrios, min. 46); Julián Alvarez (Giuliano, min. 56) y Sorloth (Rodrigo Mendoza, min. 71).

Viking: Belko; H. Haugen (Fuglestad, min. 76), Stensness, Falchener, Heggheim (Auklend, min. 57); Askildsen (Bell, min. 82), Moi (Cosic, min. 76), Kvia-Egeskog (Christiansen, min. 57); Bjørdal, Botheim y Tripic.

Goles: 1-0, min. 19: Sorloth. 2-0, min. 24: Julián Alvarez.

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica). Expulsó con roja directa a Falchener (min. 90). Amonestó a Stensness (min. 47).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Champions League, disputado en el estadio Metropolitano ante 63.314 espectadores.