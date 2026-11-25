La patronal convierte al duelo cainita en el partido de la jornada 13 con más denuncias remitidas al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia

imagen del derbi antes de su comienzo. / Imago

Como era de esperar debido a la intensidad y la tensión con la que se viven los derbis tanto en la grada como en el césped, LaLiga se ha cebado de nuevo con el último duelo cainita con una colección de denuncias a pesar de que, por fortuna, no se produjeron incidentes reseñables.

No obstante, LaLiga sí ha registrado múltiples comportamientos que ha considerado denunciables y los ha remitido al Comité de Competición y Antiviolencia.

El partido con más denuncias de la jornada 13

De este modo, la patronal ha enviado a dichos organismos un listado de actitudes denunciables que suman un total de seis que convierte al duelo cainita en el partido de la jornada 13 con más denuncias de este tipo.

Se trata en todos los casos de cánticos proferidos durante el choque que los enviados de Laliga consideran que incitan a la violencia en base al Código de Disciplina Deportiva de la RFEF y a la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Los seis cánticos que recoge literalmente el comunicado de LaLiga

1. 30 minutos antes del inicio de partido (18:00h), aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: «¡Verdiblancos hijos de puta!».

2. 29 minutos antes del inicio de partido (18:01h), aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: «¡Puta Betis oe!».

3. En el minuto 10 de partido, aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: «¡Písalo, písalo, Pi Sa Lo!» dirigido a un jugador visitante tendido en césped, siendo secundado por otros aficionados repartidos por el graderío.

4. En el minuto 45 de partido, aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente cuatro (4) segundos el cántico: «¡Puta Betis oe!».

5. Tras el pitido final, aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20 y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: «¡Betis recuerda, eres una mierda!».

6. Tras el pitido final, aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20 y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: «¡Verdiblancos hijos de puta!».