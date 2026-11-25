El campeonato del mundo se cierra con su habitual y clásica cita en el trazado situado en Cheste en donde el principal aliciente está en quién será el campeón del mundo de Moto2: Manu González o Izan Guevara

El campeonato de mundo de MotoGP llega a su fin este fin de semana, el último del mes de noviembre, con la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el cual se va a celebrar en el circuito Ricardo Tormo situado en la localidad de Cheste (Valencia). Una prueba en la que tiene como principal aliciente el saber quié3n es el piloto que será campeón del mundo de Moto2, si Manu González o Izan Guevara, toda vez que Marc Márquez haya ganado en MotoGP y Máximo Quiles haya hecho lo propio en Moto3.

Cuenta con ventaja Manu González, que suma 4,5 puntos más que Izan Guevara, quien, sin embargo, sabe que de ganar la carrera se proclama campeón del mundo de Moto2﻿, sin tener que hacer más números. La situación es que ninguno de los dos pilotos llega en su mejor momento de forma a este final de temporada.

En las otras dos categorías, Marc Márquez querrá hacer una buena carrera y luchará por la victoria para cerrar así la temporada con un triunfo, pero no lo tendrá fácil em campeón del mundo ya que las Aprilia parten como favoritas al ser la moto más rápida de la campaña. Marco Bezzecchi y Jorge Martín van a pelear en esta carrera por ser subcampeón del mundo de Moto2. Por su parte, en Moto3 el gran favorito para conseguir la victoria en esta última carrera es Máximo Quiles ya que el murciano ha dominado la categoría pequeña del mundial de motociclismo de principio a fin.

- Dónde se puede ver el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, más las otras dos categorías (Moto2 y Moto3), se podrá ver por televisión íntegramente y en exclusiva por DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos en España tal y como viene siendo habitual en las últimas temporadas.

En ESTADIO Deportivo daremos amplia cobertura a este evento con las el directo del domingo, las crónicas y las clasificaciones correspondientes de una carrera en la que Marc Márquez buscará cerrar la temporada y en donde Manu González e Izan Guevara se juegan el campeonato del mundo de Moto2.

Horarios del Gan Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP

Viernes 27 de noviembre:

Moto3 | FP1. 09:00 horas.

Moto2 | FP1. 09:50 horas.

MotoGP | FP1. 10:45 horas.

Moto3 | Practice. 13:15 horas.

Moto2 | Practice. 14:05 horas.

MotoGP | Practice. 15:00 horas.

Sábado 28 de noviembre:

Moto3 | FP2. 08:40 horas.

Moto2 | FP2. 09:25 horas.

MotoGP | FP2. 10:10 horas.

MotoGP | Q1. 10:50 horas.

MotoGP | Q2. 11.15 horas.

Moto3 | Q1. 12:45 horas.

Moto3 | Q2. 13:10 horas.

Moto2 | Q1. 13:40 horas.

Moto2 | Q2. 14:05 horas.

MotoGP | Sprint. 15:00 horas (12 vueltas).

Domingo 29 de noviembre:

MotoGP | Warm Up. 09:40 horas.

Moto3 | Carrera. 11:00 horas (20 vueltas).

Moto2 | Carrera. 12:15 horas (22 vueltas).

MotoGP | Carrera. 14:00 horas (27 vueltas).