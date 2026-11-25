El madrileño y el balear se juegan el mundial de la categoría intermedia en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se disputa este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Manu González cuenta con 4,5 puntos de ventaja

Manu González e Izan Guevara se juegan este fin de semana el mundial de Moto2, la categoría intermedia de campeonato de motociclismo, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se va a disputar este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo situado en la localidad de Cheste. Una vez Marc Márquez ha vencido en MotoGP y Máximo Quiles ha hecho lo propio en Moto3, queda la resolución de Moto2 en donde Manu González tiene sólo 4,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara.

Esto hace que Izan Guevara tenga la obligación de quedar por delante de Manu González en la carrera que se disputa este domingo para tener opciones de ser campeón de Moto2. Un entorchado que conseguiría seguro, dando igual en la posición que quede Manu González, si gana la carrera.

Las cuentas para Manu González e Izan Guevara para ser campeón de Moto2

Manu González es el que tiene más fácil para ser campeón de Moto2. Al madrileño le vale con quedar por delante de Izan Guevara para ganar el mundial de la categoría intermedia del motociclismo. O en su defecto impedir que el balear le saque 5 puntos ya que actualmente Manu González suma 286,5 puntos por los 282 puntos que acumula Izan Guevara.

En cuanto a Izan Guevara, sus cuentas son claras. Si gana la carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Izan Guevara será campeón del mundo de Moto2 dando igual el resultado que obtenga Manu González. Si fuera segundo el balear, una cuarta plaza de su rival le bastaría, ya que sumaría siete puntos más. Siendo tercero Izan Guevara, un quinto puesto de su oponente le vale, de la misma manera que con una cuarta plaza del balear, un octavo puesto de Manu González le es suficiente para ser campeón del mundo de Moto2.

El problema principal para Izan Guevara es que no llega en su mejor momento de forma ya que en las últimas carreras sólo ha podido sumar un cuarto puesto, una retirada y una séptima posición. Bagaje muy escaso para un piloto que la temporada que viene da el salto a MotoGP con Yamaha.

Izan Guevara, que fue campeón el mundo de Moto3 en el año 2022, quiere despedirse de la categoría intermedia alzando los brazos. "Volvemos a Valencia para la última carrera de la temporada y nuestra última oportunidad. Si ganamos, nos coronaremos campeones del mundo, pero lo más importante es mantener la calma durante todo el fin de semana", ha manifestado en los días previos a la carrera

Por su parte, Manu González afronta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana con mucha presión ya que el madrileño puede perder otro mundial de Moto2 tal y como le pasó la temporada pasada en donde era favorito durante buena parte de la campaña, pero finalmente no pudo contender al brasileño Diogo Moreira que se llevó el entorchado. El madrileño desea que no pase y sumar así su primer mundial.