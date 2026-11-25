El piloto de Ducati dejó un mensaje tras ganar el Mundial de MotoGP el domingo que se interpretó de varias formas

La tecnología actual permitió este pasado domingo vivir la celebración del décimo título mundial de Marc Márquez -octavo en MotoGP- como nunca antes se había vivido. Se pudo oír al piloto catalán expresar todas sus emociones en la vuelta al circuito de Portimao y, entre otras frases, dejó una que dio que hablar rápidamente.

Marc Márquez ya ha reconocido en más de una ocasión que él grita dentro del casco, aunque, lógicamente, no se le oye. Y a Dani Pedrosa le admitió que cuando hay un momento tenso, un toque o algo parecido, grita y suelta así la tensión. En esa celebración se pudo ver con el ya famoso: "¿Y ahora qué?

Antes de que se le preguntara, ya dio para muchas interpretaciones. Primero, como un desafío a Valentino Rossi, su 'archienemigo' y al que acababa de superar. Una versión que podría respaldarlo lo que después dijo del piloto de Tavullia, del que no espera una felicitación y del que señaló que tampoco le aporta nada.

Segundo, como una pregunta para sí mismo ahora que se ha hablado tanto -lo han dicho Melandri y Bradl- de que, una vez logrado este décimo Mundial y después de superar a Rossi, Marc Márquez iba a anunciar su retirada.

Y también se ha visto como un mensaje para sus rivales, como que qué más tiene que demostrar para que vean que es el mejor. Este año ha hecho la mayor remontada de la historia del motociclismo tras partir con 102 puntos de desventaja con Marco Bezzecchi en primavera y ganar el campeonato con una carrera aún por disputarse.

Marc Márquez deja la interpretación abierta

La versión oficial la dio él ante las cámaras de DAZN. Al ser consultado sobre el significado de ese "¿Y ahora qué?", Marc Márquez ha explicado que se trata de una expresión nacida dentro de su círculo cercano -una broma o frase entre amigos- que resume el asombro ante lo vivido tras remontar la mencionada desventaja de 102 puntos y volver a lo más alto, dejándola abierta a la interpretación de cada uno sobre lo que vendrá después de lograr una cifra histórica.

Marc Márquez, tras dejar atrás a Valentino Rossi, festeja el campeonato de MotoGP / Imago

El piloto español ha evitado imponer un único sentido y ha dejado el mensaje abierto para que cada aficionado lo interprete según su propio momento o su visión del futuro deportivo del '93'. En este sentido, asegura que vive el presente y que no piensa en lo que va a ocurrir la próxima temporada.

Eso sí, también ha aclarado que tiene dos años de contrato y que ya está pensando en Cheste, primero para despedir la temporada a lo grandes y, sobre todo, para subirse el lunes a la nueva Ducati de 850cc que llevará la próxima temporada.

Márquez ya espera a Pedro Acosta

Marc Márquez lanzaba este martes otro mensaje que podría complementar a éste y en el que aseguraba que ya estaba llegando la nueva generación que lidera Pedro Acosta y que mandará en este deporte en los próximos años.

Pero a él le quedan muchos retos. Por lo pronto, lograr ese noveno título que le sitúe como el piloto con más entorchados en la categoría reina de la historia. También, batir a un Acosta que va a ser su compañero de equipo el próximo año y que va a pelear con las mismas armas. Otro reto sería devolver a la Ducati a reinar como marca después de que este año se haya visto superada por Aprilia y pelear con las motos japonesas, que han enfocado su evolución para las motos de 850cc, la próxima temporada.

Eso sin contar con que esa campaña ya suben algunos de esos pilotos jóvenes a los que ha nombrado, como Iván Alonso y Holgado, y a los que querrá demostrar que, pese a que físicamente no es el de antes, aún puede ganarlas.

Y si a todos esos retos añadimos los que se impone él mismo en cada carrera, la conclusión a la que llegamos es que aún queda Marc Márquez para rato.