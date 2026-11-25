Con una capacidad superior a los 3.000 espectadores, el Municipal El Paso de la localidad palmerina ya albergó cuatro partidos del torneo del K.O, fijando su récord de asistencia en las 2.600 personas congregadas ante el Espanyol en 2022; de renovado césped artificial, la gran distancia a Sevilla (casi 1.800 kilómetros) hace inviable un desembarco masivo de aficionados nervionenses

El CD Atlético Paso, rival del Sevilla FC en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, ya tiene en marcha el dispositivo logístico para una cita fijada a las 18:00 hora local (las siete de la tarde en la Península Ibérica) del próximo jueves 3 de diciembre. Lo primero era la confirmación del escenario, aunque tampoco había mucho margen de maniobra. En la capital de la isla, Santa Cruz de La Palma, están el Estadio Silvestre Carrillo (sede del CD Mensajero) y el Virgen de las Nieves (de la SD Tenisca), ambos con más de 5.500 espectadores de capacidad, incluso el segundo de césped natural, pues marcharse al Municipal Aceró de los Llanos de Aridane, con alrededor de 3.000, no solucionaría el problema de la taquilla reducida.

Por todo lo anterior, se ha decidido seguir en Municipal El Paso de la misma localidad, la más central (única sin costa) y extensa del territorio insular, perteneciente a la provincia (vecina, en realidad) de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un recinto con un campo principal de césped artificial de nuevo cuño con algo más de 3.000 personas de aforo que ya acogió las cuatro experiencias anteriores en la competición de los verdinegros. De momento, hubo unos 600 ante el CD Eldense, 1.373 contra el Real Murcia, 1.654 hace nada contra el Córdoba CF (estos dos, ganados por los anfitriones) y el récord, fijado en alrededor de 2.600 contra el RCD Espanyol en diciembre de 2022.

Los socios pagan 35 euros y el público en general, 50... en la venta anticipada

Las localidades para el público general tendrán un precio anticipado de 50 euros, siempre que se adquieran antes del miércoles 2 de diciembre a las 19:30 horas locales. La compra podrá realizarse tanto en los puntos de venta presenciales como a través de internet, donde se pondrán a disposición un máximo de 500 entradas. Quienes esperen al día del encuentro deberán abonar 60 euros, siempre sujeto a la disponibilidad de localidades, explican desde la entidad canaria. Los socios y abonados las tendrán por 35 euros, exclusivamente en la tienda oficial del club y hasta el viernes 27 de noviembre a las 19:30 horas. Para realizar la compra será obligatorio presentar el DNI y el abono correspondiente a la presente temporada. Además, cada persona podrá adquirir una única localidad bajo esta modalidad.

Aficionados 'verditos' del club canario. / @AtleticoPaso

Por su parte, los Socios Oro y los titulares del Abono Joven tendrán acceso gratuito al partido, aunque deberán presentar su DNI y el carné de la temporada el día del encuentro. El club también ha habilitado un precio especial de 25 euros para niños y niñas de entre 6 y 15 años, con un límite de 200 entradas. Estas localidades podrán adquirirse únicamente en la tienda oficial y en las taquillas del estadio. Los menores de hasta cinco años podrán acceder gratuitamente, siempre que no ocupen asiento. El día de partido, todos los tickets (desde 6 años) tendrán un precio único de 60 euros.

Pocas expectativas, salvo por los sevillistas canarios

Los casi 1.800 kilómetros de distancia y lo poco accesible que está El Paso, sin vuelos directos desde Sevilla ni el resto de Andalucía a Santa Cruz de La Palma, con necesaria escala en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Madrid, encarece lógicamente cualquier iniciativa de viaje, además en un día laborable previo a un Puente de diciembre.

Con todo, el Atlético Paso ha cedido al Sevilla FC un pequeño paquete de entradas al precio de 60 euros que ya se ha puesto a la venta en el portal nervionense, si bien se espera muy poca demanda por parte de los aficionados. Otra cosa es que puedan acercarse de alguna de las peñas blanquirrojas en las islas vencinas, como la Antonio Puerta grancanariia, Hasta la Muerte (en San Cristóbal de la Laguna), Sybilia (en Adeje) y El Arrebato (Santa Cruz de Tenerife).