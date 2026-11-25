El meta del Espanyol ha repasado como le ha cambiado la vida en las últimas semanas, de ser suplente a titular con Manolo y Sarabia, aunque no se confía

Ángel Fortuño, portero del Espanyol, ha repasado como se encuentra en estos momentos que ha cogido la titularidad de la portería perica, ya desde los últimos partidos con Manolo González, pero que no ha soltado con la llegada de Eder Sarabia. Del cambio de entrador, del estado anímico del equipo tras la victoria ante el Athletic Club y de su relación con Dmitrovic, ha hablado el meta español para Esports Cope.

"La verdad es que no tengo nada que decir de Marko Dmitrovic porque se ha portado muy bien conmigo. Tanto cuando jugaba con él como ahora, que estoy jugando, no tengo nada malo que decir de él", ha reconocido el canterano perico que también desveló que pudo salir el pasado verano: "Sí, la verdad es que, cuando terminaba la temporada pasada, lo mejor que me podría pasar era salir para jugar, porque llevábamos años sin jugar. "A veces el fútbol no sabes por dónde va a salir y, mira, al final me he quedado aquí, me han dado la oportunidad y ahora está saliendo bien".

Eso sí, Fortuño rechaza cualquier tipo de comparación con Joan García aunque hayan sido compañeros en la cantera. "Es verdad que he coincidido con él todos los años que ha estado aquí, pero bueno, somos jugadores diferentes y creo que tampoco es bueno entrar en comparaciones. Llevaba no sé cuántos años, seis o siete, que estaba con él en el equipo. La relación era buena, es verdad que ahora se ha ido, no hablo con él pero es buena", ha dicho.

"A veces el fútbol no sabes por dónde va a salir y, mira, al final me he quedado aquí, me han dado la oportunidad y ahora está saliendo bien"

Qué le pide Eder Sarabia

"La verdad es que hay que estar pendiente de muchas cosas. Al final tienes que estar concentrado en la espalda de los centrales, que es una línea más alta, proponer desde la salida del balón... Son muchas cosas que no podría explicar aquí también. En algún partido he dado algún pelotazo que podría haber jugado también, pero se ha dado tiempo para que todo vaya bien".

El cambio de Manolo a Sarabia

"Sí, es un cambio bastante brusco. Esto es verdad que llevará un poco de tiempo, porque en dos semanas, tres, no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero es una propuesta que nos gusta, que tenemos jugadores para jugar a esto y espero que salga bien".

Manolo González, en su etapa en el banquillo del Espanyol. / IMAGO

Crees, como dijo Manolo, que los jugadores habéis liberado

"No sé qué decirte. Puede ser, a lo mejor, pero es verdad que todo el equipo estaba con él, todos estaban a su lado, creíamos en lo que decía, pero a veces el fútbol es así y ahora viene un nuevo entrenador como Eder Sarabia y está saliendo todo bien".

Tiene el mejor porcentaje de paradas de LaLiga

"Estadísticas que no me gusta mirar tampoco. Al final, lo que cuenta es lo que haces en el día a día, en el entrenamiento y en el partido, y de momento está saliendo bien, pero bueno, pies en la tierra, que esto acaba de comenzar".

Los riesgos de jugar con los pies y si se considera titular

"Ahora cuando mi madre ve que toco mucho el balón, todavía se pone más nerviosa. Son cosas que pasan. Al final, si vas a jugar con el balón, algún error habrá, seguro. Al final trabajo aquí al cien por cien cada día para que el míster me pueda poner y él decide. Yo trabajaré para dar el máximo".