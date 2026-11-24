El ex técnico perico se marchó dolido por la forma en la que se produjo su destitución, pero transcurridas unas semanas, prefiere quedarse con lo bueno y recuerda que siempre cumplió los objetivos, deseándole todo lo mejor a su ex equipo

Manolo González fue destituido como técnico del Espanyol el pasado 27 de octubre, tras una racha de cuatro victorias en 32 partidos que arrancó la campaña pasada, siendo la eliminación de la Copa del Rey a manos del modesto Sestao River la gota que colmó el vaso. Desde entonces, el gallego se dedica a analizar mucho fútbol para estar preparado cuando algún vuelva a llamar a su puerta. Pero, de momento, a su ex equipo prefiere no seguirlo.

Por ahora, no ha vuelto a ver un partido del Espanyol

"Siempre que he salido de un club, intento no ver los partidos. Pienso que es mejor dejar un tiempo prudencial. Después ya los veré con más tranquilidad", señaló en una entrevista en La Vanguardia, donde admitió que aún sigue dándole vueltas a algunas situaciones que pudieron hacer que el equipo perico tuviese más puntos a estas alturas.

"Esta mañana le decía a David Llobet, un analista nuestro, que me he levantado pensando los tres últimos: en Santander, que íbamos ganando, en Málaga y en el Atlético de Madrid. La historia hubiera sido diferente. El fútbol va de resultados y se escaparon puntos al final que hubieran hecho que el equipo estuviese a mitad de tabla, incluso mirando hacia arriba", admitió.

No tiene dudas con la salvación, pero advierte con soñar con Europa: "No es llegar un año y al siguiente descender"

Pese a todo, el de Folgoso do Courel se mostró convencido de que el Espanyol no tendrá problemas para salvarse de la mano de Eder Sarabia, su sustituto. "Sí, seguro, seguro. Por los jugadores que hay dentro, que tienen la máxima implicación. Es más, deseo que se salven y se van a salvar seguro", afirmó.

Es más, no descarta que acabe peleando en la zona noble de la tabla, como hizo bajo sus órdenes en la primera vuelta de la pasada temporada. "Yo lo que creo es que hay que ayudar al equipo. Lo dije cuando estaba yo y ahora, que está Eder Sarabia, pienso lo mismo: hay que estar unidos. Ojalá el equipo llegue a Europa﻿, ojalá. Pero lo principal para hacerlo es que se consolide en Primera. Si eso no lo entendemos es donde va a estar el problema. El Espanyol tiene que hacerse fuerte con su afición. Si eso lo consiguen o lo mantienen, el Espanyol va a seguir creciendo. El camino para llegar a Europa no es llegar un año y al siguiente descender", explicó.

"Los resultados están ahí, los objetivos están ahí y los chicos que han debutado con buen rendimiento están ahí. Lo que tenemos que hacer es dejar al club mejor de lo que estaba cuando llegamos, que era en una situación límite"

Saca pecho por los resultados y los canteranos que promocionó: "Tiene un mérito terrible"

Echando la vista atrás, además, Manolo González sacó pecho y recordó que siempre cumplió los objetivos. "Sí, eso está ahí, no se puede borrar. Eso no es subjetivo, es objetivo. Los resultados están ahí, los objetivos están ahí y los chicos que han debutado con buen rendimiento están ahí﻿. Lo que tenemos que hacer es dejar al club mejor de lo que estaba cuando llegamos, que era en una situación límite. Era ascender o ascender, porque si no el club hubiera sufrido a nivel deportivo y económico mucho. La gente creo que no era consciente en ese momento de lo que suponía no ascender. Y nos mantuvimos los dos años con inversiones relativamente muy, muy bajas, o sin el relativamente. De hecho, primer año fueron cero euros. Creo que tiene un mérito terrible", destacó.

Nada que reprochar a Monchi: "Nunca me voy a ir de hablando mal del club"

En cuanto a las formas en las que se produjo su despido, antes de subirse al autobús en Sestao, el ex del Badalona o el Penya Deportiva no quiso polemizar con Monchi, director deportivo blanquiazul, pero sí recordó que el constante cambio de técnicos es síntoma de un problema. "Cuando en la galería de la sala de prensa ves tantos entrenadores en los últimos 20 años, algo no va bien. Eso no es normal. Yo me siento un privilegiado. Nunca voy a despotricar del club. Yo estoy agradecido al Espanyol, me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Cuando me pusieron no me quejé, lógicamente, y no me voy a quejar ahora. Los resultados no eran buenos y entiendo la destitución. Aguantamos tres años en un club con una exigencia terrible. Eso tiene mérito. ¿Qué más da que lo hagan público a la hora o al día siguiente? En eso cada uno tiene su manera de actuar. Ni estoy molesto ni enfadado. Nunca me voy a ir de hablando mal del club﻿, nunca. Al final te destituyen y te da igual que sea el miércoles o el martes. No hay que quedarse con las migajas", resaltó.

Manolo González, en el estadio del Sestao River. / Imago

La elección de Eder Sarabia: "No creo que sea un tema de modernidad"

Del mismo modo, Manolo González no considera que la decisión de Monchi tenga que ver con su intención de buscar un entrenador más moderno. "No creo que sea un tema de modernidad. Nosotros a nivel de trabajo creo que estamos actualizados al máximo. Creo que hay un desgaste por los resultados. Pero hace un año, a estas alturas, se hablaba incluso la renovación vitalicia o de ser el Ferguson del Espanyol. Así que no es un tema de ni de estar más actualizado o menos. Al contrario, estamos preparados para ir a cualquier lado", señaló.

"﻿Hemos sacado mucho con lo que había y hemos dado la cara por el club. Hay días que pudimos jugar mejor. Me pesa un poco que quizás realmente no hemos llegado al punto futbolístico que nos hubiera gustado, porque no siempre puedes elegir todo ni hacer todo lo que tú quieres. Tuve que ir adaptándome. Pero pese a todo, creo que bueno que han sido casi tres años en los que hay muchas más cosas positivas que negativas", añadió.

Agradecido a la afición: "﻿La gente también era consciente de que la etapa estaba llegando al fin"

Ahora, desde la distancia, el gallego consideró que ese cambio ha surtido el efecto esperado y se alegra por ello, tras ver cómo los pericos han sumado 7 puntos de 9 posibles en las tres últimas jornadas, agradeciendo también el apoyo mostrado por la afición. "A la gente le sabe mal pero la gente también era consciente de que la etapa estaba llegando al fin porque había un desgaste grande después de casi tres años por ir siempre al límite. Imagínate si tu coche puede ir a 100 y lo pones a 120 siempre. Es un desgaste mental y físico que está ahí. Sin mí, el jugador se ha liberado mentalmente y les ha ido bien, y yo deseo que sea así", sentenció.