Regresa a la provincia uno de los circuitos provinciales más queridos por el público sevillano, como es el de BTT Rally, que ofrece la oportunidad de poder vibrar de la emoción de una disciplina única para toda la familia

La Diputación de Sevilla sigue demostrando que es una de las instituciones que velan por el deporte en la provincia. Son muchos los motivos que lo explican, aunque, sin lugar a duda, el que más destaca es el vínculo de una tierra que vibra con la actividad deportiva. El público sabe que tiene una oportunidad única para vivir experiencias que, poco a poco, se convertirán en recuerdos importantes. También existe el deseo de transmitir esa afición a las generaciones futuras, para que puedan seguir el mismo camino.

Una de las pruebas de BTT Rally / Federación Andaluza de Ciclismo

La institución mantiene su compromiso con el deporte y con la provincia sevillana, organizando importantes circuitos que marcan la agenda deportiva. En las próximas semanas dará comienzo uno de los más queridos por el público: el de BTT Rally. Se trata de una modalidad más competitiva del ciclismo de montaña, que se disputa en circuitos atractivos, habitualmente agrestes, con recorridos sinuosos, exigentes y rápidos. Una oportunidad para disfrutar de un deporte emocionante que cuenta con muchos adeptos en la provincia de Sevilla.

La primera jornada del circuito se celebrará el próximo 5 de diciembre en Aznalcóllar. La localidad sevillana será el punto de partida de una competición que recorrerá distintos municipios de la provincia. La participación en el Circuito Provincial de BTT Rally 2026-2027 estará abierta a cualquier persona. No obstante, en las categorías Promesa y Principiante, solo quienes residan en la provincia de Sevilla podrán optar a las clasificaciones y los premios. En las pruebas por equipos, podrán hacerlo los equipos de municipios sevillanos y los de clubes con personalidad jurídica en la provincia.

Las inscripciones para la jornada del 5 de diciembre podrán realizarse a través de la web de la Diputación de Sevilla. El formulario estará disponible hasta el jueves 3 de diciembre, inclusive, aunque también será posible inscribirse el mismo día de la prueba. El circuito contará con doce categorías, desde los participantes nacidos en 2020 hasta los nacidos en 1952.

La emoción continúa por todo lo alto

Tras la prueba del 5 de diciembre en Aznalcóllar, el circuito continuará el día 13 en Camas. En enero, las jornadas se celebrarán en Lebrija, el día 17, y en El Ronquillo, el 24. La temporada concluirá el 14 de febrero en Osuna, donde también tendrá lugar la gala final. Estos municipios acogerán las distintas pruebas de una competición con la que la Diputación de Sevilla sigue promoviendo el deporte entre participantes de todas las edades.