Antonio Ruíz, director de Cross Itálica, destaca el crecimiento del circuito: "No podemos defraudar"

El director del Cross Itálica pudo atender a ESTADIO Deportivo para hablar acerca de las sensaciones de una nueva edición que ha vuelto a suponer un éxito para la organización, que sigue cumpliendo récords en un lugar emblemático de la provincia

Santiponce ha vuelto a ser la cuna para que grandes deportistas, en una nueva edición, hayan podido practicar el deporte que aman en uno de los circuitos más impresionantes a nivel internacional. El escenario no puede ser mejor, y es que la antigua ciudad romana de Itálica volvió a concentrar a miles de personas que pudieron disfrutar de un espectáculo único en la ciudad de Sevilla. Cada año que pasa se siguen dando pasos para que el espectáculo vaya siendo mejor, aunque cada vez es más complicado subir el nivel de un circuito que ya se encuentra en una alta escala internacional, así lo demuestran los distintos galardones obtenidos.

ESTADIO Deportivo pudo asistir, el pasado 8 de noviembre, a la localidad sevillana para poder hablar con los protagonistas acerca de este circuito que atrae a un gran número de público y de deportistas del más alto nivel deportivo. En esta ocasión, hemos podido charlar con Antonio Ruíz, director del Cross Itálica. En la misma, hemos podido analizar la situación de este circuito que sigue dando pasos, las sensaciones actuales y, sobre todo, el saber en qué se puede seguir mejorando de cara a futuro.

"﻿Las carreras internacionales han pasado con un éxito tremendo. Una gran cantidad de africanos, gran cantidad de europeos, un nivel tremendo también de los atletas nacionales... Todo sin ningún tipo de incidentes. Carreras disputadas y atractivas; muy contento y todo lo que es la parte popular y categorías inferiores con récord de participación".

Una organización a la altura de grandes campeonatos

"﻿Llevamos un año completo trabajando en ello y no es poco reto solamente el organizar ya un evento de estas características, sino que hacerlo también en este tipo de escenario, con lo que conlleva el tema de la preservación del patrimonio. Que esté a pedir de boca de los atletas de nivel que están acostumbrados a estar en eventos internacionales y demás. No podemos defraudar y son muchos retos".

Cross Itálica / Cross Itálica

"﻿En la presentación Alice Finot, atleta olímpica, comentó de que estábamos a la altura de la organización de la Diamond League, que es lo más del atletismo. Cada vez que alguien se acerca del mundo del atletismo, con esa experiencia y demás, y te llega y te dice que la organización es de 10, es un orgullo y satisfacción".

¿El futuro inmediato del Cross?

"﻿Estamos pensando en, sobre todo, mantener el nivel que estamos alcanzando en todos los aspectos. Desde el equipo ahora haremos las evaluaciones oportunas y demás, y todo lo que se pueda mejorar, pues en ello estaremos".

"﻿Es la primera vez que, bueno, con Kenenisa Bekele, atleta reconocido por el estilo, el rey del campo a través de la historia, es la primera vez que un atleta gana tres veces, Kwizera y Bekele. Siendo español, pues también un orgullo".