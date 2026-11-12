Cañizares, sobre las entrevistas a jugadores y el enfado de Maffeo: "Si pudieran evaluar realmente lo que ganan por ofrecerse a los medios, algunos se lo pensarían"

A raíz de la reacción del lateral del Valencia, en los medios se ha debatido sobre la obligación o no de los futbolistas a hablar con los medios como parte de su trabajo

En enfado de Pablo Maffeo en la entrevista de DAZN al descanso del Valencia - Real Madrid se hizo viral en redes sociales y ha dado mucho de que hablar desde entonces. El propio jugador, víctima de las altas pulsaciones de una primera parte con mucha tensión, acabó disculpándose con el periodista tras el partido, pero forma de actuar ha desatado multitud de opiniones.

Una de ellas fue la de Santiago Cañizares, que dudo en criticar la actitud del lateral del Valencia durante todo el partido, pero ahora ha ido más allá, recalcando que hay una cosa que los futbolistas no entienden como parte de su trabajo, y que es el tener que acceder a entrevistas con los medios de comunicación.

Desde su experiencia como futbolista y ahora como analista y comentarista en los medios de comunicación, Cañizares ha dejado claro que es algo que los jugadores "nunca lo van a entender". "Yo he sido futbolista, he trabajado con los futbolistas y ahora soy analista, comentarista y trabajo con los periodistas. Hay algo que los futbolistas nunca van a entender y es tener que hacer entrevistas por obligación y tener que permitir a las cámaras por obligación entrar en determinados lugares. Nunca lo van a entender", ha explicado Cañizares en 'El Partidazo' de la COPE.

"Hay algo que los futbolistas nunca van a entender y es tener que hacer entrevistas por obligación y tener que permitir a las cámaras entrar en determinados lugares"

Entonces le interrumpía el director del espacio radiofónico, Juanma Castaño, para recordarle: "Pero luego son capaces de grabarse en aviones privados o con relojes de 50.000 euros o estrenando el Ferrari o lo que sea, pero que entre la cámara...".

A lo que Cañizares respondió con un matiz importante. "Pero ya no es obligación, ya no es obligación. O sea, no es lo mismo. Te estoy diciendo el motivo, no me obligues a hacer lo que no me apetece. Eso es lo que piensa un futbolista".

"Igual que tampoco entiende un futbolista que un periodista o un comentarista o un analista diga que ha jugado muy mal hoy y que está para ser cambiado, y que está mejor el otro compañero que tiene que jugar. Nunca lo entiende tampoco", ha apuntado Cañizares.

La solución, renunciar a parte de sus ingresos

Durante el debate también surgió una posible solución a esta cuestión, la las entrevistas a los futbolistas, y es que podría estar firmado por contrato. "En los contratos pondría: renuncio a entrevistas, renuncio a que me enfoquen las cámaras fuera del terreno de juego y a determinadas obligaciones. Y entonces, por tanto, gano 300.000 euros menos al año. Por ejemplo, que haya una renuncia económica y tú renuncias a participar en este circo que es el fútbol, que hay que pagarlo", recalcaba Juanma Castaño.

Por último, Cañizares resaltaba que en realidad los propios futbolistas no son conscientes de todo lo que les reporta aparecer en los medios, y que si lo supieran, muchos cambiarían de opinión: "Si pudieran evaluar realmente lo que ganan por ofrecerse a los medios, algunos se lo pensarían, sinceramente te lo digo. Si eso fuera evaluable, si se dijera: 'Mira, vamos a ver, tú permitiendo hacer este tipo de cosas vas a cobrar esto y sin permitirlo cobras esto', pues ese futbolista se lo pensaría y evidentemente no pondría mala cara".