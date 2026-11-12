Víctor Aznar se pronuncia tras su salida del Cádiz: “Juan Cala me dijo que no me pagaría”

El ex guardameta cadista repasa su polémica salida del conjunto amarillo, en la que también desvela que perdonó el sueldo de julio para poder marcharse a Singapur, donde gana seis veces más

Víctor Aznar ha explicado cómo vivió sus últimos meses en el Cádiz CF y los problemas que, según cuenta, marcaron su marcha del club. El portero, que actualmente milita en el Lion City Sailors de Singapur, ha concedido una entrevista a Canal Amarillo en la que declara que salió por la puerta de atrás y señala directamente a Juan Cala al hablar de las dificultades que encontró para cerrar su salida.

Uno de los episodios que ha querido aclarar tiene que ver con el sueldo que no le pagaron. “En la pretemporada no me pagaron el mes de julio que me correspondía. Juan Cala me dijo que no me pagaría”, asegura el guardameta. Según explica, en la rescisión figuraba que el Cádiz no le debía ninguna cantidad, pese a que él había continuado entrenando con el equipo.

“Les dije que, como jugador del Cádiz, tenía derecho a cobrar mi sueldo. Perdoné ese mes para ir a Singapur", añade Aznar, que finalmente optó por renunciar a esa cantidad para poder emprender una nueva etapa lejos de España.

Una salida que no fue como esperaba

El portero también ha repasado cómo se desarrollaron las conversaciones para abandonar el Cádiz. Según relata, fue el propio Cala quien le dio luz verde para poder salir cedido con una opción de compra. En aquel momento aparecieron varios equipos interesados, entre ellos el Andorra y clubes de Rusia y Chipre. Sin embargo, cuando regresó a España, asegura que fue apartado del grupo para presionar en la negociación.

“Salí por la puerta de atrás, no fue como me hubiese gustado” , reconoce. Una situación que se produjo después de que el guardameta recibiera propuestas para continuar su carrera lejos del JP Financia Estadio en el mes de enero. Entre ellas destaca la del Río Ave portugués, que, según desvela, llegó a ofrecer cerca de dos millones de euros por su fichaje. El Cádiz decidió entonces mantenerlo en la plantilla hasta el verano.

Aznar considera que aquella decisión terminó perjudicándole deportivamente, especialmente después de perder la titularidad. “Cala no escuchó la oferta de Portugal. Mi representante le escribió y Cala lo rechazó”, ﻿"No me quisieron dejar salir y me dejaron sentado en el banquillo", declara el brasileño.

Victor Aznar tras la victoria en La Rosaleda la pasada campaña. / Imago.

Una nueva etapa en Singapur

Pese a cómo terminó su aventura en el Cádiz, el guardameta guarda buenos recuerdos de su paso por el club y admite que le habría gustado seguir. Ahora, en el Lion City Sailors, asegura estar muy contento con su nueva vida y destaca las facilidades que ha encontrado desde su llegada. Incluso señala que su contrato actual es seis veces superior al que tenía en el conjunto amarillo.

Su próximo objetivo está lejos del fútbol español: “Ganar la Champions League asiática”. Mientras tanto, Aznar sigue su carrera en Singapur después de una salida del Cádiz que, por sus propias palabras, no se produjo como él esperaba.