Detenido en Texas un exfutbolista por tráfico de relojes falsificados

El portero mexicano Pedro Hernández Calderón, ex de Atlas, es acusado de traficar con relojes falsificados cuya mercancía tendría un valor de 5,4 millones de dólares

Pedro Hernández Calderón, exportero de Atlas, Santos Laguna y Necaxa, ha sido detenido en Texas por su presunta implicación en un tráfico de relojes falsificados. La mercancía tendría un valor de 5,4 millones de dólares. El exportero compareció ante el tribunal de Texas y permanece detenido a la espera de que avance el proceso judicial. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta diez años en prisión y a una multa de dos millones de dólares.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, el mexicano operaba en un negocio de importación y exportación desde un almacén en Laredo que recibía relojes falsificados para enviarlos posteriormente a México. La investigación sitúa esta actividad entre junio de 2025 y octubre de 2026.

El caso comenzó el pasado 5 de octubre, cuando las autoridades incautaron cuatro relojes falsificados en Anchorage, Alaska. Los artículos tenían como destino un almacén de Laredo, lo que llevó a los investigadores a seguir la pista de envíos. Los relojes incautados fueron examinados por representantes de los fabricantes y confirmaron que eran falsificados. La investigación estuvo a cargo de agentes del HSI, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que combate delitos como el tráfico de personas, el narcotráfico y las redes internacionales de explotación sexual infantil. En este caso, los agentes, con la colaboración de la división de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y del Servicio Postal de Estados Unidos, recopilaron fotografías, comunicaciones y registros de envíos que, según la denuncia, documentarían la operación.

La mercancía tendría un valor de 5,4 millones de dólares

La Fiscalía calcula que los relojes habrían alcanzado un valor de unos 5,4 millones de dólares si fueran auténticos. La cifra hace referencia al precio estimado de las piezas originales, no a los beneficios obtenidos tras su venta.

Relojes de Maserati / Imago

El exportero del Atlas mantiene la presunción de inocencia

Antes de verse involucrado como detenido, Hernández Calderón desarrolló su carrera en el fútbol mexicano. Debutó como profesional en 2003 con Delfines de Coatzacoalcos y posteriormente pasó por Santos Laguna y Jaguares de Tapachula. Su etapa más destacada llegó en el Atlas, donde jugó entre 2007 y 2010. También defendió la portería del Necaxa, con el que logró el torneo Bicentenario 2010 y logró subir a la máxima categoría. El Club Deportivo Irapuato fue su último club, antes de retirarse en 2012.

Ahora, Hernández Calderón permanece detenido en Texas mientras avanza el procedimiento. La acusación de la Fiscalía no supone una declaración como culpable, por lo que el exfutbolista mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial.