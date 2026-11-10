Montse Tomé resurge en México y ya sueña con otro título

La exseleccionadora española ha devuelto la ilusión al Pachuca después de un complicado inicio de torneo. Tras encadenar tres victorias, afronta ahora los cuartos de final ante Monterrey con el objetivo de pelear por el campeonato

Montse Tomé vuelve a sentirse entrenadora. Después de su salida de la selección española femenina tras la Eurocopa de Suiza de 2025 y varios meses alejada de los banquillos, la asturiana ha encontrado en México el escenario ideal para relanzar su carrera. Su llegada al Pachuca no fue precisamente sencilla, pero ha conseguido cambiar el rumbo de un equipo que ahora vuelve a mirar hacia los títulos.

Las Tuzas estaban en una situación delicada cuando Tomé asumió el cargo el pasado mes de octubre. “Pachuca es un club histórico; vamos a responder con mucho trabajo para lograr el objetivo de entrar al play-off y poner a Pachuca en el lugar que tiene que estar”, dijo Tomé en su llegada al club mexicano. Pues dicho y hecho. El conjunto hidalguense terminó la fase regular en cuarta posición y se ganó un sitio entre los aspirantes al campeonato.

El comienzo, sin embargo, puso a prueba el proyecto. Pachuca perdió sus dos primeros encuentros bajo la dirección de la española, frente a Toluca y Club América. La reacción llegó después y fue contundente: tres triunfos consecutivos ante Necaxa (5-0), Querétaro (0-5) y Puebla (4-3) cambiaron por completo el panorama. Una racha que permitió al equipo recuperar terreno y alcanzar el objetivo marcado por su nueva entrenadora.

Ahora empieza lo más exigente. Monterrey será el rival en los cuartos de final, una eliminatoria que se disputará a doble partido y que medirá las aspiraciones reales de un Pachuca que conoce bien lo que significa pelear por grandes objetivos. El club alcanzó las finales de 2017, 2022 y 2023, antes de conquistar el Clausura en 2025 y levantar también la Copa de Campeonas.

Por sus filas han pasado nombres importantes del fútbol femenino, como Jenni Hermoso, y actualmente cuenta con futbolistas de la talla de Kenti Robles y Charlyn Corral. Esta última es una pieza fundamental en el esquema de Tomé. La delantera, recientemente reconocida con el Balón de Oro a la Goleadora del Año, continúa siendo la principal amenaza ofensiva de las hidalguenses.

¿Cómo juega el Pachuca de Montse Tomé?

El estilo de la entrenadora española busca aprovechar precisamente ese potencial. Pachuca intenta hacer daño por los costados, con transiciones rápidas y movimientos al espacio que permitan explotar el desequilibrio de Nina Nicosia y Aline Gomes. La velocidad de ambas sirve para estirar las defensas rivales y generar situaciones de peligro que terminan buscando a Corral dentro del área. Tomé ha conseguido, en poco tiempo, devolver la competitividad a un equipo que necesitaba reaccionar. Su siguiente desafío será mucho mayor: superar a Monterrey y acercar al Pachuca a una nueva final. México se ha convertido en su nueva oportunidad y, de momento, la está aprovechando.