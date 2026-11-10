De Gea, "al borde de anunciar una ruptura" con Edurne

"Se suman más pruebas que nos hacen pensar que están al borde de anunciar la ruptura real", asegura la periodista Marta Riesco sobre la posible ruptura del arquero de la Fiorentina y la cantante

David de Gea atraviesa un momento aparentemente tranquilo en el terreno deportivo. El guardameta madrileño, que cumplió 36 años el pasado 7 de noviembre, sigue siendo una pieza importante en la Fiorentina, aunque su futuro en el conjunto italiano empieza a generar interrogantes. El club estudia posibles alternativas para la portería de cara a la próxima temporada y su continuidad, pese a tener contrato hasta junio de 2028, no parece completamente asegurada. Un escenario de incertidumbre profesional al que ahora se suman los rumores sobre su vida sentimental. Porque su relación con Edurne, después de más de quince años juntos y una hija en común, estaría atravesando una profunda crisis que podría estar cerca de desembocar en una ruptura.

La relación entre Edurne y David de Gea atraviesa uno de sus momentos más delicados, al menos a tenor de las últimas informaciones que han salido a la luz. Ahora, nuevas informaciones apuntan a que la situación podría ser más complicada de lo que parecía inicialmente y que la pareja estaría cerca de hacer pública una posible separación.

Ha sido la periodista Marta Riesco quien ha aportado nuevos detalles sobre el estado de la relación en su participación en 'El Sótano Club'. Una semana después de adelantar que una persona cercana a la pareja le había trasladado que ambos no atravesaban su mejor momento, la colaboradora ha desvelado nuevas circunstancias que, a su juicio, apuntarían a un distanciamiento cada vez mayor.

De hecho, sus palabras han sido bastante contundentes. "Se suman más pruebas que nos hacen pensar que están al borde de anunciar la ruptura real", ha asegurado Marta Riesco, que ha puesto el foco en los últimos movimientos de ambos y, especialmente, en algunos detalles relacionados con las redes sociales y la ausencia de gestos públicos de cariño.

De Gea, sin anillo y sin felicitación de Edurne por su cumpleaños

Uno de los detalles que más ha llamado la atención en los últimos días ha sido el cumpleaños de David de Gea. El portero español cumplió 36 años el pasado 7 de noviembre y, a diferencia de lo sucedido en anteriores ocasiones, Edurne no le dedicó ninguna felicitación pública a través de sus redes sociales.

Una ausencia especialmente llamativa si se tiene en cuenta el mensaje que la cantante le dedicó hace justo un año. Entonces, la artista compartió varias fotografías junto al futbolista y le dedicó unas palabras cargadas de cariño: "Feliz cumpleaños al que me hace reír hasta cuando no toca. Gracias por ser mi compañero de vida, de sueños y de aventuras con nuestra peque. Porque solo tú entiendes mis locuras (y aún así decides quedarte). Te amo con todo lo que soy".

Esta vez no ha habido una publicación similar, pese a que Edurne sí ha mantenido cierta actividad en sus perfiles sociales. Un comportamiento que ha alimentado todavía más las especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

Pero hay más. Según ha explicado Marta Riesco, De Gea también habría dejado de llevar su anillo de compromiso. "Se ha podido ver a De Gea esta semana sin el anillo de compromiso", ha apuntado la periodista, que posteriormente ha insistido en que "llevan tres semanas sin ponérselo".

La colaboradora también ha señalado que en Florencia, donde el futbolista desarrolla actualmente su carrera profesional, ya se estaría hablando de una posible crisis sentimental entre ambos. "Ya están hablando los medios de allí, de Florencia, que atraviesan una crisis", ha explicado.

De Gea, "al borde de anunciar una ruptura" con Edurne

La distancia entre Edurne y De Gea y los movimientos en redes sociales

Las nuevas informaciones llegan después de que Marta Riesco desvelase otros detalles que habían despertado sus sospechas. Entre ellos, la ausencia de interacciones entre Edurne y De Gea en Instagram. Según la periodista, ambos acostumbraban a darse 'me gusta' en sus respectivas publicaciones, algo que habría dejado de suceder desde hace aproximadamente un mes.

También llamó su atención que Edurne hubiese dejado de lucir su alianza de matrimonio y que retirase de la funda de su teléfono móvil una fotografía en la que aparecían De Gea y la hija que tienen en común, Yanay.

A todo ello se sumó una publicación de la cantante dedicada a la pequeña el pasado 28 de septiembre. "Tú haces que cualquier camino merezca la pena", escribió entonces Edurne. Un mensaje que Marta Riesco interpretó como otra posible señal de que la artista no estaría atravesando un buen momento personal. "Además hay un post que sube con su hija con un mensaje muy bonito que nos haría pensar que no estaría atravesando el mejor momento y tampoco hay 'like' de él", explicó.

La periodista también hizo referencia al hermano de Edurne, que siempre habría mantenido una relación fantástica con el guardameta español. Según su relato, un usuario comentó en una de sus publicaciones que sentía la separación de ambos y el mensaje terminó desapareciendo.

Tres días libres de De Gea y ninguna visita a Madrid

Otro de los detalles que ha puesto sobre la mesa Marta Riesco tiene que ver con la agenda profesional de David de Gea. La periodista asegura que la Fiorentina habría concedido tres días libres a sus futbolistas y que el portero no habría aprovechado ese periodo para desplazarse hasta Madrid, donde reside habitualmente Edurne por sus compromisos profesionales.

"En estos tres días, lo más normal si no hubiese crisis es que él viniese a Madrid. A día 1, De Gea no ha venido", ha señalado Riesco, que también ha deslizado que la cantante habría tomado las riendas de la situación.

Además, la colaboradora ha dejado caer que un movimiento de Edurne en Instagram podría dar todavía más que hablar. "Edurne no ha subido post del cumpleaños, pero ha estado activa en redes sociales con el dedito. A quién le ha dado 'like' nos podría dar un gran titular. Es alguien muy conocido", ha adelantado, sin desvelar la identidad de esa persona, aunque sí ha precisado que también se trata de un futbolista.

Por ahora, ni Edurne ni David de Gea han confirmado públicamente que su relación haya llegado a su fin. Por tanto, todas estas informaciones deben entenderse como indicios y declaraciones de la periodista, sin que exista un anuncio oficial de separación.

Una situación que contrasta con la historia de una pareja que comenzó su relación en 2010, cuando el guardameta todavía daba sus primeros pasos en el Manchester United, y que ha superado durante años la distancia entre España e Inglaterra, primero, y entre España e Italia, después. Ahora, tras más de quince años juntos y una hija en común, los rumores sobre su posible ruptura vuelven a situarlos en el centro de la actualidad.