El jefe de Topuria deja plantado a Donald Trump en la Casa Blanca: "Me deja desolado oír esto. Adiós a todos"

Dana White reconoce que ha rechazado el cargo de portavoz de la Casa Blanca que le había ofrecido el presidente estadounidense

Donald Trump trató de arreglarlo, pero el lío está montado. Tras el caos que provocado en la Casa Blanca con los continuos cambios del portavoz del presidente estadounidense, Trump aseguró el pasado sábado que había ofrecido el puesto de portavoz de la Casa Blanca a su amigo Dana White, director ejecutivo y cabeza visible de la UFC.

"Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos. (...) Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!", publicó Donald Trump en la plataforma Truth Social.

Ante el revuelo formado en las horas siguientes, el presidente de Estados Unidos tuvo que recular y señaló que todo había sido una broma. "Solo estaba bromeando, pero Dana ama la idea y solo hay un Dana, él es grandioso. No lo sé. Si él estuviese, no se meterían tanto con él", afirmó en Florida antes de tomar un avión a la Casa Blanca.

La CNN ya había publicado que, en realidad, no era una broma, que se lo había ofrecido y que Dana White lo había rechazado. "Una fuente familiarizada con el asunto afirmó que el director ejecutivo del Ultimate Fighting Championship (UFC) rechazó la idea poco ortodoxa", publicaba esta cadena norteamericana.

Donald Trump trató de venderlo como una broma

Donald Trump quiso arreglarlo y desveló una visita del dirigente de la UFC. "Así que estaba bromeando y creo que Dana le gusta la idea, y él es un tipo muy capaz. De hecho viene mañana (lunes, a la Casa Blanca)", añadía el presidente norteamericano el domingo.

Donald Trump y Dana White en la Casa Blanca

Ante la expectación creada, Dana White ha hablado en su visita a la Casa Blanca y allí ha dejado claro públicamente y ante el mismo Trump que no piensa aceptar la oferta. "Gracias por el ofrecimiento, señor. No quiero dedicarme a la política. Tengo cero aspiraciones políticas", indicó el hombre fuere de la compañía de artes marciales mixtas más importante y conocida del mundo.

Makhachev y Nurmagomedov, implicados

Ante esto, Donald Trump escenificó su aflicción. "Me deja desolado oír esto. Adiós a todos", dijo antes de despedirse el presidente norteamericano, quien quería a White ahí para tratar de ganar popularidad después de que su partido fuera barrido en las elecciones de mitad de mandato. "Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!", dijo.

Donald Trump no se había quedado en ofrecerle a Dana White la portavocía, sino que quería que luchadores y expeleadores como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris fueran sus asistentes.