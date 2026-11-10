El exsevillista Jesús Arroyo, al mando de los fichajes de la Saudi Pro League

Quien fuera subdirector general del Sevilla FC, puesto que abandonó a finales del 2024, ha sido nombrado nuevo director ejecutivo de asuntos de clubes de la liga de Arabia Saudí

Jesús Arroyo sigue creciendo lejos del Sevilla FC. El ejecutivo sevillano, que abandonó Nervión a finales de 2024 después de casi 18 años vinculado a la entidad nervionense, acaba de dar un nuevo paso en su carrera profesional en Arabia Saudí. La Saudi Pro League ha anunciado su ascenso a director de Gestión de Clubes, un puesto desde el que tendrá responsabilidades directas en algunas de las áreas más importantes de la competición.

Arroyo llegó al fútbol saudí en enero de 2025, incorporándose como asesor del consejero delegado de la Saudi Pro League, Omar Mugharbel. Desde entonces, su trabajo ha estado ligado al desarrollo de una competición que busca consolidarse entre las grandes ligas del mundo. Ahora, su nuevo cargo supone un reconocimiento a esa labor y le permitirá ampliar su influencia dentro de la organización.

El exsevillista tendrá un papel importante en los fichajes de la Saudi Pro League

Entre sus nuevas responsabilidades estarán la supervisión de las licencias de los clubes, su desarrollo institucional y el control financiero, además de las cuestiones relacionadas con la captación de jugadores. Un cometido especialmente relevante en una liga que ha cambiado por completo su dimensión internacional desde la llegada de estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar.

La Saudi Pro League pretende seguir creciendo, pero también reforzar sus estructuras y avanzar hacia un modelo más sostenible. En ese proceso, la experiencia de Jesús Arroyo en el fútbol español puede resultar de gran ayuda.

La reorganización de la liga saudí, anunciada el pasado 2 de noviembre, sitúa a Jesús Arroyo al frente de una de las dos grandes áreas ejecutivas reforzadas por la SPL. La otra, operaciones, estará dirigida por Abdulaziz Al Humaidi, quien será también el encargado de las competiciones, los servicios y la organización de los partidos y la planificación operativa. Arroyo contará con Mohammed Al Juhani como adjunto, que ya participó en la elaboración del reglamento de control financiero. Mohammed Kehel, antiguo director ejecutivo del Al Khaleej, será el responsable de competiciones.

Jesús Arroyo, casi 18 años ligado al Sevilla FC

La trayectoria de Jesús Arroyo en el Sevilla FC comenzó en 2006. Durante casi dos décadas fue asumiendo diferentes responsabilidades hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la estructura ejecutiva del club. En 2018 fue nombrado subdirector general, cargo desde el que participó en la gestión de la entidad durante una etapa de importantes éxitos deportivos.

Su salida se produjo a finales de 2024, después de la marcha de José María Cruz, con quien había mantenido una estrecha relación profesional. El Sevilla confirmó entonces su despedida, poniendo fin a una larga etapa en Nervión.

Desde entonces, Arroyo ha continuado su carrera fuera de España. Su llegada a Arabia Saudí y el ascenso anunciado ahora por la Saudi Pro League confirman que el exsevillista mantiene un papel destacado en el fútbol internacional.