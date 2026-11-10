Pique entre Ferran Torres y Pedri en el primer entrenamiento de la selección española

Los jugadores de PSG y Barcelona se dieron alguna que otra colleja en la primera sesión. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del jugador del CD Tenerife

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

La selección española de Luis de la Fuente se concentró este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid para preparar los próximos entrenamientos de la UEFA Nations League ante República Checa e Inglaterra. Por la tarde, con las ausencias por diversas molestias físicas de Lamine Yamal, del FC Barcelona y Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad, la selección española realizó su primera sesión de entrenamiento.

Esta sesión de preparación de la selección española estuvo marcada por el fallecimiento del pasado martes de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife y con tan solo 30 años después de impactar con Jesús Owono, jugador del Andorra. La selección española, con Luis de la Fuente a la cabeza y Unai Simón como capitán, saltó al césped de Las Rozas para rendir un sentido homenaje a Jesús de Miguel.

Jesús de Miguel, homenajeado por la selección española de Luis de la Fuente

Con el público abarrotando el graderío y el espacio reservado para estar de pie, el equipo saltó al césped encabezado por De la Fuente, el portero Unai Simón y el delantero Ferran Torres con un ramo de flores y una camiseta de la selección, con el nombre de De Miguel y el dorsal 9, que depositaron en mitad del campo. A continuación, se situaron todos alrededor del círculo central para guardar un minuto de silencio en memoria de ‘Demi’, coronado con una ovación por parte de los jugadores y el cuerpo técnico y los cientos de aficionados.

Además de los convocados por Luis de la Fuente, hasta 13 jugadores de la sub 21 se sumaron a la sesión y al homenaje de Jesús de Miguel. El técnico riojano y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya rindieron un primer homenaje a De Miguel, además de a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, el pasado viernes en el vídeo con el que se dio a conocer la lista de convocados para los próximos encuentros de la Nations League.

Pedri y Ferran Torres, entre collejas en el entrenamiento de la selección española

Las cámaras de DAZN recogieron una imagen que refleja el buen ambiente reinante en la selección española y es que dos compañeros de la Roja y anteriormente en el FC Barcelona como son Pedri y Ferran Torres. El centrocampista y el autor del gol que le dio el segundo Mundial a España el pasado verano, saltaron al césped de Las Rozas entre bromas y alguna que otra 'caricia' en forma de colleja y zancadilla sin ninguna mala intención. A pesar de que Ferran Torres puso rumbo al PSG el pasado verano, la buena sintonía con algunos de los que fueron compañeros suyos en el Barcelona sigue siendo una realidad.

El parte de bajas de la selección española de Luis de la Fuente

Sobre el césped de Las Rozas tampoco estuvieron, además de los citados anteriormente Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, el jugador del Athletic Club, Nico Williams y el guardameta David Raya. El primero por una indisposición leve y el segundo por contar con permiso del seleccionador para atender unas obligaciones personales en Londres.

Por el lesionado Barrenetxea, Luis de la Fuente citó a Jorge de Frutos, que vuelve a la selección. El centrocampista del Arsenal, Martín Zubimendi se ejercitó con una máscara por un golpe que recibió en la nariz a finales de octubre en un partido con el club londinense. Al término del entrenamiento, que apenas duró apenas una hora, los jugadores se dirigieron a la grada a firmar autógrafos, lo que desató otra ola de locura por tratar de recabar alguno.

Los invitados de la selección española sub 21

Los jugadores de la sub 21 que estuvieron presentes en la sesión de la Roja fueron los madridistas Carlos Espí y Thiago Pitarch, el delantero del Fulham, Gonzalo García, el centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo Mendoza, el lateral del Betis, Ángel Ortiz, el defensa del PSV, Yarek Gasiorowski y el extremo del Racing de Santander, Pablo García.