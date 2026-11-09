España pierde a dos titulares para el partido ante República Checa: Lamine Yamal y Oyarzabal

España afronta sus dos últimos partidos (República Checa e Inglaterra) de la fase de grupos de la Nations League en busca del pleno de victorias. Sin embargo, Luis de la Fuente tendrá que preparar el partido sin dos jugadores titulares: Lamine Yamal y Oyarzabal

La selección española afronta un nuevo parón de selecciones con el objetivo de conseguir un pleno de victorias en la fase liga y sellar la primera posición del grupo. Para ello tendrá que ganar su partido en Praga ante la selección de República Checa y hacer lo propio en el Metropolitano ante Inglaterra, el rival más exigente del grupo. Así España firmará una fase de grupos perfecta para seguir mostrando su dominio tras coronarse como campeona del mundo.

El equipo de Luis de la Fuente es fijo, no suele hacer muchos cambios en las convocatorias. Sin embargo, en este parón, ya sea por lesiones o decisiones técnicas, ha convocado a 7 caras nuevas respecto a la última convocatoria que ganó los primeros 4 partidos de la UEFA Nations League. Con las bajas supersensibles de Dani Olmo y Rodri, jugadores como Marc Roca, Álvaro Valles o Jacobo Ramón tienen la oportunidad de entrar en la dinámica de jugadores seleccionables para Luis de la Fuente.

Malas noticias con Lamine Yamla y Oyarzabal

Ya eran bastantes las bajas que azotaban al combinado nacional. La última fue la de Barrenetxea, citados por Luis de la Fuente en primera instancia y que se cae de la convocatoria por lesión. Su sustituto será Jorge De Frutos. Por si fuera poco, Luis de la Fuente tendrá que afrontar su primer partido sin dos jugadores titulares que se incorporarán más tarde a la concentración. Lamine Yamal va a permanecer en Barcelona durante la jornada de hoy debido a las molestias que sufrió en la rodilla derecha en el partido del Atlético de Madrid y se incorporará en los próximos días a la concentración de la selección española, al igual que el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, golpeado por la gripe.

Bajas para el República Checa - España

En principio, ambos se perderán el partido del jueves ante la República Checa de la Nations League porque la previsión es que se incorporen a la concentración en los próximos días para poder estar disponibles ante Inglaterra en el estadio Metropolitano, programado el próximo domingo, día 15.

Así lo ha informado la Real Federación Española de Fútbol. “Lamine Yamal se ha sometido a unas pruebas y se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación”, respecto al estado del jugador del FC Barcelona. "Está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián", sobre el estado de Mikel Oyarzabal.

La incorporación dependerá de la evolución

No obstante, los médicos de la Federación están en continuo contacto con los clubes para seguir la evolución de ambos futbolistas y determinar cuándo se incorporan junto a sus compañeros en los próximos días. Por lo que Luis de la Fuente afrontará el primer partido, ante República Checa, con 25 jugadores disponibles.