Atlético de Madrid - Barcelona: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports

El Atlético recibe al líder en el Metropolitano en un duelo directo por la primera plaza. Los rojiblancos tienen la oportunidad de arrebatarle el liderato a un Barcelona que sigue arrasando pese al tropiezo en El Clásico

El Riyahd Air Metropolitano se prepara para acoger el gran partido de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports. Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en un choque que define quien sigue a la cabeza del campeonato, los azulgranas en primera posición y los rojiblancos justo por detrás, separados por apenas dos puntos.

El conjunto de Diego Pablo Simeone llega a esta cita con unos números muy sólidos en el campeonato doméstico. Los rojiblancos suman nueve victorias, un empate y una sola derrota en las once primeras jornadas, aunque vienen de recibir un duro golpe en la Champions League. El Bayern de Múnich asaltó el Metropolitano con un 0-2 que frenó su buena dinámica y dejó un sabor amargo antes de uno de los compromisos más importantes del calendario liguero.

Enfrente estará un Barcelona que sigue arrasando tanto en liga como en Champions pese a las derrotas ante el PSG y el Real Madrid en El Clásico. Los de Hansi Flick llegan tras golear al Alavés en casa por seis goles a uno y sumar otros tres puntos en Champions tras una contundente victoria ante el Aston Villa.

El Atlético busca asaltar el liderato ante su afición

Los rojiblancos tienen ante sí una oportunidad que va más allá de sumar los tres puntos ante su afición. Una victoria les permitiría adelantar al Barcelona en la clasificación, asaltando así la primera plaza. Los de Simeone quieren dejar atrás la derrota ante el gigante alemán y demostrar que no ha afectado a la confianza de un grupo que está firmando un notable inicio de campeonato.

El Atlético no podrá contar con los servicios de Cuti Romero que a pesar de estar convocado en el encuentro del pasado fin de semana ante el Levante se quedó fuera de la convocatoria de Champions y seguirá KO hasta después del parón de selecciones. Por otra parte, Pablo Barrios acabó con molestias en el tobillo tras el encuentro frente al Bayern pero todo hace indicar que podrá ser de la partida.

El Barcelona pone a prueba su liderato en el Metropolitano

El equipo de Hansi Flick afronta una de las salidas más complicadas de la temporada. El Barcelona aterriza en el Metropolitano con unos números ofensivos difíciles de igualar. Los azulgranas han firmado 46 goles en las once primeras jornadas, lo que supone una media de más de 4 tantos por partido. Una capacidad goleadora que convierte al conjunto azulgrana en el equipo más anotador del campeonato con mucha distancia sobre el segundo.

El conjunto culé tiene cuentas pendientes con el Atlético tras lo sucedido en la temporada pasada. El conjunto rojiblanco fue el encargado de poner fin a sus aspiraciones tanto en la Copa del Rey como en la Champions, dos eliminatorias que dejaron un recuerdo amargo en el equipo de Flick. Ahora, ambos vuelven a cruzarse en un escenario de máxima exigencia, esta vez con el liderato liguero en juego.

Para esta cita, el técnico alemán tendrá que afrontar una baja importante en su centro del campo, Rodri no estará disponible después de sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el encuentro ante el Aston Villa.

Horario y dónde ver en TV el Atlético de Madrid - Barcelona de LaLiga EA Sports

El partido entre el Atlético de Madrid y Barcelona, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el estadio Riyahd Air Metropolitano. El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Además, los aficionados podrán consultar toda la información del choque y el minuto a minuto en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak, Grimaldo, Hancko, Pubill, LLorente, Barrios, Hjulmand, Kang- In Lee, Baena, Guiliano y Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García, Cancelo, Martín, Cubarsí, Eric García, Bernal, Pedri, Fermín, Gordon, Yamal y Raphinha.