Carlos Alcaraz - Ben Shelton: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la final de Alcaraz en el Masters 1000 de París 2026

Carlos Alcaraz se medirá a Ben Shelton en la final de París a partir de las 15 horas (hora peninsular española). Será la quinta vez que se enfrenten, la última venció el estadounidense en el US Open

Carlos Alcaraz jugará este domingo la primera final de su carrera en el Masters 1000 de París. Después de superar un complicado encuentro de cuartos de final ante Taylor Fritz, el tenista número 2 del ranking ATP se midió este pasado sábado a un agotado Casper Ruud en semifinales del Masters 1000 de París y se impuso en un claro 6-4 y 6-4.

Delante tendrá Carlos Alcaraz a Ben Shelton. El tenista estadounidense no le trae demasiados buenos recuerdos a Carlos Alcaraz ya que a pesar de haberse enfrentado en cuatro ocasiones y haber ganado el español en tres, la última fue una dura derrota en cuartos del US Open. Ese encuentro hizo historia en el US Open y tal y como el propio Carlos Alcaraz ha confesado tras vencer a Casper Ruud, ha despertado en el español un ánimo de revancha.

Horario y dónde ver la final del Masters 1000 de París entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton dará comienzo a partir de las 15:00 horas (horario peninsular español). El choque podrá seguirse en televisión a través de Movistar+, televisión que ha estado ofreciendo todo el Masters 1000 de París a través del canal Movistar+ Deportes 2 y que debido a que Carlos Alcaraz ha alcanzado la final, ha decidido trasladarlo a un canal más accesible. La crónica del duelo entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton en la final del Masters 1000 de París podrá leerla en ESTADIO Deportivo, donde durante toda la semana que ha durado el torneo parisino, hemos estado trayendo las noticias más destacadas del mismo.

Carlos Alcaraz quiere emular a David Ferrer

La última y única vez que un tenista español venció en el Masters 1000 de París fue en 2012, hace exactamente 14 años. Fue David Ferrer, que además un año siguiente volvió a meterse en la final pero en esa ocasión se encontró con un Djokovic que le impidió sumar su segundo entorchado parisino. Por ello, Carlos Alcaraz, en caso de vencer a Ben Shelton, se metería en un selecto club de tenistas españoles que han triunfado en un torneo indoor y en el que la pista es sumamente rápida.

El morbo añadido de Juan Carlos Ferrero ante su ex, Carlos Alcaraz

El duelo entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton tendrá además el morbo añadido de ver al nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero. El ex tenista se desligó de Carlos Alcaraz el pasado mes de diciembre. "Ahora mismo estoy dolido", dijo en su momento Juan Carlos Ferrero sobre la ruptura con un Alcaraz al que llevó a conquistar seis grand slam y a coronarse como el numero 1 del ranking ATP. A partir de la próxima temporada, Juan Carlos Ferrero será el técnico de Ben Shelton por lo que el morbo está servido.