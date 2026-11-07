La última genialidad de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París con la que alucinan sus rivales

El tenista murciano fue el protagonista de un intercambio que parecía que Fritz cerraba con una gran voléa casi de espalda pero que el número 2 del ranking ATP salvó con un golpe de maestro. Ruud y Borges, que calentaban para disputar los últimos cuartos de final, alucinaron al verlo por televisión

Carlos Alcaraz demostró que tras volver de su última y grave lesión de muñeca, además de estar cada vez en mejor estado físico, a nivel mental está dando un paso más para convertirse más pronto que tarde en leyenda del tenis. Carlos Alcaraz vio como Taylor Fritz le ponía contra las cuerdas en el segundo set donde incluso llegó a salvar dos bolas de partido.

Ese fue el punto de inflexión para Carlos Alcaraz, que sin pensar demasiado en las circunstancias externas y centrándose solo en su tenis, terminó llevándose la segunda manga y una tercera que le metió por primera vez en las semifinales del Masters 1000 de París de este mismo sábado. En dicha semifinal, Carlos Alcaraz se enfrentará a Casper Ruud, el verdugo de otro de los españoles presentes en París, Rafa Jódar.

El tenista noruego ya sabe cómo se las gasta Carlos Alcaraz, siendo el duelo de este sábado el décimo de una serie en la que el español domina con seis triunfos por tres para Casper Ruud. El propio Ruud y el que fue su rival de cuartos, Nuno Borges, alucinaron este pasado viernes mientras veían el duelo del murciano ante Fritz en la pista de calentamiento anexa.

Casper Ruud y Nuno Borges alucinan con la última locura de Carlos Alcaraz en París

En una de las dos bolas de partido que Carlos Alcaraz salvó ante Taylor Fritz, el tenista español hizo que tanto Casper Ruud como Nuno Borges se llevasen las manos a la cabeza y posiblemente pensasen "este tío no es de aquí". En un rally de 11 golpes que empezó con el saque de Carlos Alcaraz, el murciano buscaba superar a un Taylor Fritz que subía a la red con un globo.

El estadounidense la leía a la perfección y con una volea medio de espaldas y de revés, hacía que el número 2 del mundo tuviese que ir casi a la red a buscarla. Parecía que Carlos Alcaraz tenía el punto perdido y además, el partido. Carlos Alcaraz se sacó uno de los trucos de la chistera que se guarda para los grandes momentos, y metiendo la raqueta muy abajo, la cruzó imposible para Fritz. El rival del murciano corría y al mismo tiempo se reía un tanto incrédulo por lo que acababa de ver.

Carlos Alcaraz busca seguir haciendo historia en París

La reacción mientras calentaban esperando su turno en la pista, de tanto Casper Ruud como Nuno Borges, fue de llevarse las manos a la cabeza y mostrarse incrédulos ante lo que sus ojos acababan de presenciar. Este momento fue compartido en redes sociales por 'Tennis TV'. Ese fue uno de los momentos claves del encuentro entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz que supuso que el murciano se metiese por primera vez en las semifinales del Masters 1000 de París.

Este sábado, no antes de las 17:00 horas y justo después de terminar la otra semifinal entre el francés e ídolo local, Luca Van Assche y el norteamericano Ben Shelton, Carlos Alcaraz buscará seguir agrandando su leyenda y dejando claro el gran estado de forma con el que cuenta antes de las ATP Finals 2026.