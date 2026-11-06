Carlos Alcaraz se asoma al abismo del Masters 1000 de París y confirma el bombazo de Rafa Jódar

Carlos Alcaraz cayó en la primera manga por 7- 6(10) cuando servía para ganar y viendo como Fritz le remontaba en territorio parisino. En el segundo, tras salvar una bola de partido, logró remontar e imponerse por 5-7. En el tercero, el español recuperó su mejor tenis para imponerse por 3-6

Carlos Alcaraz se medía este viernes a un Taylor Fritz que llegaba a los cuartos de final de París buscando el billete definitivo para las ATP Finals. Con Rafa Jódar pendiente de lo que sucediese en París, el tenista murciano quería superar a Taylor Fritz por séptima vez después de siete encuentros. Se vio a un Carlos Alcaraz muy enérgico y fino en los primeros puntos, tanto que cuando Fritz apretó en el comienzo de la primera manga, el murciano salvó hasta cuatro bolas de partido con 3-4. Anteriormente, Carlos Alcaraz le había roto el servicio a Fritz en el quinto juego.

Carlos Alcaraz entra en barrena en el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz parecía que tenía el primer set encarrilado con 4-5 a su favor y servicio. Pero Fritz se repuso y Carlos Alcaraz empezó a mostrar claros síntomas de que algo no iba bien. Perdió el servicio y Fritz logró llevar el primer set al tie break. En la muerte súbita, Fritz aguantó el tipo y en la sexta bola de set (tres para cada uno), el tenista estadounidense se impuso por 12-10 después de una hora y dos minutos.

Carlos Alcaraz trata de sobrevivir ante Fritz

En el segundo set, Carlos Alcaraz arrancó ganando el primer juego y lo hizo en blanco pero esos síntomas de mejora se esfumaron cuando tuvo que volver a servir. Con 1-1, Fritz logró un 0-40. Carlos Alcaraz se fajó en su mejor tenis y terminó salvando una cuarta bola de break para llevarse le tercer juego del segundo set (1-2). No dejaba Fritz que Carlos Alcaraz recuperase sus mejores sensaciones en el Másters 1000 de París y lo hacía a base de un resto que siempre iba muy profundo y cuando servía, con un saque muy potente.

Taylor Fritz vuelve a poner contra las cuerdas a Carlos Alcaraz

Con el 3-3 y servicio para Carlos Alcaraz, el tenista murciano volvió a caer en los mismos errores y se colocó 40-15 abajo para terminar sufriendo la primera rotura de servicio del segundo set. Trató Carlos Alcaraz de reponerse en el octavo y llegó a tener un punto de rotura que Fritz, con un gran 'pasing' a la derecha del murciano. Fritz terminó confirmando la rotura anterior con un gran saque directo.

Carlos Alcaraz salva una bola de partido en París

En el noveno, Carlos Alcaraz volvió a complicarse la vida y le daba a Fritz su primera bola de partido. El estadounidense, o más bien el murciano, la salvó para seguirle dando emoción al duelo de cuartos en París. Con uno de los puntos del torneo, Alcaraz salvó el juego y obligó a Fritz a servir para ganar el partido.

Alcaraz se agarra a la pista de París

Las gradas se volvieron locas con una bola cruzada que parecía imposible. El murciano, después de salvar una bola de partido, logró sumar la rotura necesaria para igualar a cinco. Carlos Alcaraz peleó el 5-6 y se llevó el segundo set a mínimo el tie break y un posible 5-7 con las dos horas de partido ya superadas. Carlos Alcaraz pareció reponerse y se impuso en la segunda manga por 5-7 tras un segundo break.

Carlos Alcaraz se pone por delante en el tercero

En el tercer y definitivo set, Carlos Alcaraz aprovechó las dudas de Fritz para hacer un break en el cuarto y colocarse 1-3 y servicio. Parecía que Alcaraz volvía a encontrarse con sus mejores sensaciones pero después de lo visto en la primera manga, no se podía dar nada por sentenciado. El murciano confirmó la rotura en el quinto para ponerse 1-4 y con un Fritz muy diferente al de la primera manga, estuvo a punto de ponerse 1-5. El estadounidense salvó dos bolas de break y puso el 2-4.

Sentenció el partido Carlos Alcaraz después de sufrir en el séptimo con una bola de break en contra y lograr remontarla cuando parecía que volvían los fantasmas del primer y parte del segundo set. Terminó venciendo el murciano en el tercer set por 3-6 en un encuentro que superó ampliamente las dos horas y media. El rival del murciano saldrá del duelo entre Borges y Ruud, el verdugo de un Rafa Jódar que este viernes estará feliz tras sellar su pase a los ATP Finals.

Rafa Jódar, a las ATP Finals 2026

El triunfo de Carlos Alcaraz ante Taylor Fritz trajo como regalo que Rafa Jódar se clasifique de forma automática y definitiva. Taylor Fritz se queda con 3.050 puntos mientras que Rafa Jódar acumula 2.234. De este modo, Rafa Jódar confirma una temporada para el recuerdo ya que arrancó la temporada como el número 168 del mundo y gracias a una gran campaña, termina en el top 10 y con billete para las ATP Finals.