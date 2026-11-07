Osasuna - Athletic Club: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports

Osasuna recibe en El Sadar a un Athletic por la moral por las nubes tras enlazar dos triunfos de forma consecutiva, el último, en el derbi vasco ante la Real Sociedad. El conjunto rojillo con Arrasate a los mandos busca una reacción que les permita alejarse de la zona baja de la clasificación

El Sadar se prepara para acoger el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports. Osasuna y Athletic Club llegan al encuentro en un momento de la temporada dispar para ambos equipos. Los rojillos todavía no han encontrado la regularidad que les caracterizaba en estas últimas temporadas, y el equipo bilbaíno que empieza a recuperarse tras un comienzo de temporada que había dejado dudas.

El regreso de Jagoba Arrasate al banquillo navarro no ha tenido, por ahora, el efecto esperado. El técnico volvió a El Sadar con la ilusión de reconducir la situación del equipo, pese al gran reestreno ganando al Racing en el feudo pamplonica, los últimos resultados siguen sin acompañar. Desde su vuelta, Osasuna ha conseguido una victoria y ha encajado dos derrotas consecutivas, la última frente al Depor, en un partido que se pusieron por delante pero las gallegos remontaron.

El Athletic llega lanzado tras conquistar el derbi vasco

El Athletic ha encontrado motivos para sonreír en las últimas jornadas y suma dos victorias consecutivas en liga. La última tuvo un valor especial, ya que llegó en el derbi vasco ante la Real Sociedad en San Mamés frente a su afición, donde los rojiblancos se llevaron el derbi vasco por 2-1.

Ese resultado supone un impulso anímico importante para los de Terzic, que ahora buscarán trasladar esas buenas sensaciones a un escenario siempre complicado como El Sadar. La intención será prolongar la buena racha para seguir escalando posiciones y confirmar que el equipo empieza a dejar atrás las dudas del comienzo de temporada.

La única nota negativa del encuentro fue la lesión de Maroan Sannadi que se tuvo que marchar lesionado del terreno de juego a los 6 minutos de partido y todo apunta a que no volverá a jugar en este año 2026. La lesión del delantero rojiblanco deja a Edin Terzic sin sus dos goleadores, pues Guruzeta no volverá hasta la próxima temporada ya que presenta una rotura de ligamento cruzado.

Jagoba Arrasate busca la reacción de Osasuna

La vuelta de Arrasate debía servir como punto de inflexión para un Osasuna que no terminaba de arrancar con Luis Miguel Ramis. Sin embargo, el cambio en el banquillo todavía no ha conseguido traducirse en una mejoría prolongada sobre el terreno de juego. El triunfo en su primer encuentro quedó sin continuidad y las dos derrotas posteriores han vuelto a poner de manifiesto los problemas del conjunto rojillo.

El equipo navarro necesita encontrar cuanto antes una dinámica que le permita alejarse de la zona comprometida de la clasificación, actualmente suma 11 puntos y se sitúa en decimoquinta posición. Para ello, el encuentro ante el Athletic supone una prueba exigente, pero también una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa delante de su afición. El Sadar puede jugar un papel importante en un partido en el que Osasuna necesita recuperar la confianza.

Horario y dónde ver en TV el Osasuna - Athletic Club de LaLiga EA Sports

El partido entre Osasuna y Athletic Club, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputará el sábado 7 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el estadio de El Sadar.

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Además, los aficionados podrán consultar toda la información del choque y el minuto a minuto en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Osasuna: Herrera, Bretones, Catena, Boyomo, Rosier, Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez, Dubasin, Rubén García y Budimir.

Athletic Club: Unai Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Rincón, Canales, Gerenabarrena, Canales, Navarro, Williams, Berenguer e Iñaki Williams.

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