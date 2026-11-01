Athletic 2-1 Real Sociedad: Unai Simón y un polémico penalti pintan el derbi vasco de rojiblanco

Unai Simón, con hasta tras paradas salvadoras, los chispazos de los hermanos Williams y un controvertido penalti al borde del descanso, permiten al Athletic llevarse el derbi ante la Real Sociedad

Vibrante derbi vasco el que hemos vivido en San Mamés para cerrar la jornada del domingo con el triunfo del Athletic sobre la Real Sociedad, que logra cortar su racha de cuatro triunfos consecutivos, en gran parte por las buenas paradas de Unai Simón, que recibió el merecido homenaje de su estadio antes del pitido inicial.

Comenzó el Athletic con mucha más intensidad que la Real Sociedad, consciente de que la grada jugaba un papel fundamental y encerrando a los de Matarazzo en su área. Tanto fue que así que al minuto y medio Álex Berenguer perdonaba un gol clarísima al errar un remate en al área pequeña con todo a favor.

En esa misma jugada Maroan Sannadi se rompía y aunque intentó continuar sobre el campo, tuvo que acabar pidiendo el cambio, marchándose entre lágrimas y consolado por su técnico Edin Terzic. Pero la sustitución (entró Robert Navarro), no iba a cambiar la dinámica del Athletic. Berenguer mandaba una falta a la barrera y en la siguiente jugada, los hermanos Williams se aliaron para adelantar a los locales.

Nico e Iñaki Williams, sociedad ilimitada

Un gran envío de Nico a la espalda de la zaga para que Iñaki le ganara el espacio a Sarr y se plantara ante Remiro, que en su salida le ponía el balón por arriba, lo llegó a tocar el meta txuri urdin para darle más suspense al gol, pues el balón acabaría entrando en la portería realista.

Éxtasis en la grada de San Mamés y justa ventaja para un Athletic que se lo estaba ganando. Fueron los mejores momentos de los de Terzic, con Iñaki creando peligro en la banda derecha pero fue ahí cuando llegaría el mazazo para los rojiblancos.

La Real apenas había logrado inquietar la portería de Unai Simón, pero Sucic sacó a relucir su buen disparo desde la fuera del área para sorprender al meta del Athletic y poner el 1-1 en el marcador. Un golpeo raso y ajustado al palo del croata que silenció San Mamés.

El penalti de la discordia

Con el 1-1 la Real Sociedad se creció, y si no llega a ser por Unai Simón, hubieran remontado por la vía rápida, pero el meta rojiblanco evitó con dos paradones a Barrenetxea y a Oyarzabal el 1-2. El derbi llegaba al minuto 45 con la Real mejor pero un chispazo de Nico Williams fue clave para darle ventaja de nuevo a los suyos.

El menor de los Williams regateaba a Aramburu dentro del área que metía la pierna tarde ante la mirada de Hernández Hernández, que no dudó en señalar el punto de penalti. Los jugadores de la Real Socidad protestaron mucho la decisión del colegiado pero desde el VAR validaron la decisión. No perdonaba desde los once metros Berenguer para poner el 2-1 antes del descanso.

Simón guarda la ventaja rojiblanca

La segunda parte comenzó con la misma emoción que la primera aunque con el duelo más equilibrado. Iñaki buscaba un remate imposible dentro del área y Sucic mandaba alto su potente disparo. Remiro evitaba el 3-1 sacando con el hombro el mano a mano con Iñaki Williams y Matarazzo metía más dinamita con Oskarsson.

El partido era de ida y vuelta, de área a área y el gol se olía en cualquier momento, pero los porteros lo evitaron. Si Remiro salvó a los suyos también lo hizo Unai Simón con una gran estirada ante la volea de Carlos Soler desde la frontal. Por eso es el mejor portero del mundo.El reloj parecía correr mucho para la Real Sociedad y muy poco para el Athletic, que se pertrechaba y buscaba a la contra la sentencia. Soler iba a perdonar otra buena jugada con un mal disparo y más corría el cronómetro.#[media;[proveedor:4;id:LaLiga/status/2116995749749641341]]

Los últimos minutos tuvieron más tensión que fútbol, propio de un derbi, del nerviosismo de los que van ganando por no perder la ventaja y de las imprecisiones de los que van perdiendo por querer el empate. Al final, el derbi se quedó en San Mamés.

- Ficha técnica:

Athletic: Unai Simón; Rincón, Vivian, Laporte, Yuri (Yeray 88'); Canales (Prados 77'), Gerenabarrena; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams (Sancet 88'); Maroan (Robert Navarro 6') (Jonaneko 88').

Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Fort 88'), Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Turrientes 75'), Carlos Soler; Barrenetxea (Oskarsson 61'), Sucic (Kubo 75'), Guedes (Ochieng 88'); Oyarzabal.

Goles: 1-0 (14') Iñaki Williams; 1-1 (30') Luka Sucic: 2-1 (45') Berenguer, de penalti.

Árbitro: Hernández Hernández (canario). Amonestó a Iñaki Williams, a Hugo Rincón, a Oyarzabal, a Sarr, a Aramburu, a Sucic.

Incidencias: partido de la 11ª jornada de LaLiga EASports disputado en San Mamés con 50.092 espectadores en las gradas. Antes de empezar el partido Unai Simón ofreció el Premio Yashin a San Mamés y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.