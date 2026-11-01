Elche 0-1 Valencia: El Muriqi del Valencia brinda su primer triunfo a Javier Aguirre

Umar Sadiq, que volvía de lesión y salió en la segunda parte, firmó el tanto de la victoria con mucha clase y sangre fría; Aguirre y sus compañeros lo esperaban como agua de mayo...

El 'Muriqi' del Valencia, el que muchos desean que sea el referente del ataque de Javier Aguirre como lo fue el kosovar en el Mallorca, Umar Sadiq, ha vuelto de su lesión y en sus primeros minutos con el técnico mexicano ha lograto el tanto de la primera ansiada victoria del técnico mexicano desde su llegada a Valencia.

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Y qué gol, un auténtico golazo definiendo con clase tras recortar a Villar y Dituro con un gran gesto técnico para empujar el balón al fondo de la portería con sangre fría. Tres puntazos de oro para un Valencia que sigue penúltimo pero ahora a tan solo un punto de poder salir de los puestos de descenso.El equipo ilicitano salió decidido a hacerse dueño del balón, tratando de imponer su ritmo y encontrar espacios ante un Valencia que apostó por un planteamiento más conservador, bien organizado atrás y buscando hacer daño al contragolpe.

Los franjiverdes comenzaron a sentirse cómodos con la posesión y encontraron en Cepeda una de sus principales amenazas. De hecho, en el minuto 20 llegó una de las ocasiones más claras de la primera mitad, cuando un disparo del futbolista chileno terminó estrellándose en el larguero.

El Valencia, por su parte, esperaba su oportunidad. Los de Aguirre intentaban aprovechar los espacios a la espalda de la defensa ilicitana y encontraron una buena ocasión en el minuto 40, cuando Javi Guerra protagonizó una gran conducción antes de asistir a Maffeo, cuyo disparo se marchó fuera.

Antes del descanso, Fer Niño intentó sorprender con una espectacular chilena que se marchó por encima de la portería defendida por Dimitrievski. El marcador no se movió y ambos equipos enfilaron el túnel de vestuarios con todo por decidir.

Un cambio decisivo tras el descanso

La segunda mitad comenzó con un Valencia más atrevido. Luis Rioja protagonizó una buena internada que no encontró rematador, mientras que Cepeda volvió a probar fortuna obligando a Dimitrievski a emplearse a fondo.

El conjunto valencianista fue creciendo con el paso de los minutos y comenzó a encontrar más espacios. Incluso César Tárrega estuvo cerca de adelantar a los visitantes con un remate de cabeza tras un saque de esquina.

El partido entraba en una fase decisiva y ambos entrenadores movieron sus banquillos. En el Valencia llegó el momento de Sadiq, que regresaba después de siete jornadas apartado por lesión. Una vuelta que acabaría siendo determinante.

En el minuto 69 llegó el golpe definitivo. Javi Guerra encontró el espacio para Danjuma, que conectó con Sadiq dentro del área. El delantero nigeriano se deshizo de Gonzalo Villar con un magnífico recorte y definió con un disparo raso, imposible para Dituro. El 0-1 desató la alegría valencianista y dejó helado al Martínez Valero.

El Elche lo intentó hasta el final

Con el marcador en contra, el Elche buscó reaccionar y se lanzó en busca del empate. Los ilicitanos apretaron en los últimos minutos, mientras el Valencia intentaba aprovechar los espacios para sentenciar el encuentro.

En el minuto 87, los visitantes tuvieron una magnífica oportunidad para cerrar el partido en una acción combinada entre Raba, Sadiq y Danjuma, pero no consiguieron materializarla.

Todavía habría tiempo para un último susto. En el minuto 93, Redondo conectó un remate que obligó a Dimitrievski a realizar una intervención extraordinaria para mantener intacta su portería. No hubo tiempo para más. El Valencia resistió y terminó celebrando tres puntos de enorme valor.

- Ficha técnica:

Elche: Dituro; Buba Sangaré (Rubén Sánchez 62'), Chust, Redondo, Revivo; Morcillo (Diangana 77'), Lemar (Buonanotte 23'), Gonzalo Villar; Cepeda (Tete Morente 62'), Fer Niño y Germán Valera (Osorio 62').Valencia: Dimitrievski; Arnau Martínez, Tárrega, Pepelu, Gayà; Maffeo (Sadiq 60'), Guido Rodríguez, Mayol (Ugrinic 77'), Rioja (Raba 77'); Javi Guerra (Diakhaby 88') y Danjuma (Jesús Vázquez 88').

Goles: 0-1 (68') Sadiq.Árbitro: Luis Bestard Servera. Mostró tarjeta amarilla a Germán Valera, Chust y Buonanotte, por el Elche, y a Javi Guerra, por el Valencia.Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 28.360 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), así como por el fallecimiento de Ricardo Caballero, exdirectivo de la entidad, y Pedro Ruiz, exjugador del Elche.