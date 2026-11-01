¿Tiene el Barcelona un problema con Gavi?

El centrocampista, uno de los futbolistas de confianza de Hansi Flick, podría encontrar una oportunidad en el próximo compromiso de Champions ante el Aston Villa

El FC Barcelona necesitaba una victoria convincente después de sus últimos tropiezos ante el Real Madrid y el PSG y la encontró este sábado frente al Alavés. El conjunto de Hansi Flick se impuso con autoridad en el Spotify Camp Nou y recuperó sensaciones antes de afrontar una semana de máxima exigencia, con el Aston Villa en la Champions League y el Atlético de Madrid en LaLiga. Una noche plácida en el marcador, pero que dejó una lectura menos positiva para uno de los futbolistas de la plantilla.

Gavi fue el único jugador de campo disponible que no participó un solo minuto ante el cuadro vitoriano. El centrocampista de Los Palacios y Villafranca vio desde el banquillo como Flick daba entrada en la segunda mitad a Balde, Bernal, Gabriel Jesus, Gordon y Gerard Martín para repartir esfuerzos y dosificar a algunos de los titulares, entre ellos Pedri, Lamine Yamal y Raphinha. Una situación que prolonga la espera del canterano, que tampoco tuvo minutos en el Clásico.

Los números reflejan el papel secundario que está teniendo Gavi lo que va de temporada. Hasta la fecha, el andaluz acumula 191 minutos en siete partidos, con solo dos titularidades. Dentro de la plantilla solo han tenido menos minutos Alejandro Balde (116'), Frenkie de Jong (98'), Brian Fariñas (90') y Hamza (12'). El fichaje de Rodri el pasado verano ha elevado la competencia en el centro del campo y, de momento, Gavi está siendo uno de los principales perjudicados.

La relación entre Flick y Gavi siempre ha sido buena y el técnico alemán ha demostrado en distintas ocasiones la importancia que concede al centrocampista dentro de su proyecto. El propio entrenador explicó tras el encuentro ante el Alavés por qué finalmente no recurrió a él, pese a que su intención inicial podía ser otra. "Tenemos que ir cambiando a los jugadores. Puedes pensar unas sustituciones y luego el partido te lleva por otro lado y la cosa cambia. Teníamos a Rodri, Frenkie, Fermín... Había distintos cambios a hacer. Hay que aceptarlo", indicó Flick.

El Aston Villa, una oportunidad para Gavi

El calendario puede ofrecerle ahora una ocasión para recuperar terreno. Rodri y Fermín disputaron los 90 minutos ante el Alavés, por lo que el duelo de Champions frente al Aston Villa aparece como una oportunidad para que Gavi vuelva a tener protagonismo. No está garantizada su titularidad, pero sí podría contar con minutos, ya sea desde el inicio o como alternativa durante el encuentro.

En cualquier caso, el Barça no quiere correr riesgos con su estado físico. El futbolista sufrió una contusión en la rodilla en el estreno liguero ante el Elche y estuvo alrededor de dos semanas de baja. Aunque ya está disponible, el cuerpo técnico mantiene una especial cautela con la gestión de sus cargas, consciente de su importancia para el vestuario y de lo que puede aportar sobre el césped.