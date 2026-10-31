Barcelona 6-1 Alavés: El Barça vuelve a asustar

El conjunto azulgrana pasó por encima del blanquiazul con un ataque eléctrico, resolviendo el partido al descanso con cuatro goles; la mejor forma para olvidar las derrotas ante PSG y Real Madrid y de paso recuperar el liderato

El Barça deja atrás una semana para olvidar con una tremenda goleada sobre el Deportivo Alavés. Los hombres de Hansi Flick salieron dispuestos a recuperar el liderato de LaLiga, que lo había perdido a primera hora de la tarde con el triunfo del Atlético de Madrid en el Ciutat de València, y antes de los diez minutos de partido ya lo tenía de nuevo en su poder.

El tiempo que tardó Raphinha en perforar la portería de Sivera tras una jugada coral del Barça en la que Pedri habilitaba a Fermín y este ponía el pase de la muerte para que el brasileño empujara el balón al fondo de la portería babazorra. Hermosa jugada del conjunto azulgrana que muy pronto ponía el marcador a su favor.

Iba a tener Rebbach la más clara de la primera parte para los vitorianos apenas un par de minutos después de gol local, pero su disparo desde el punto de penalti se marchó por encima del larguero. El que no iba a perdonar sería Fermín, que no contento con asistir a Raphinha firmó el 2-0 con un centro-chut que se enveneno y ante el que Sivera pudo hacer más, quizás sorprendido, pero el balón acabaría entrando en la portería blanquiazul.

Sivera evitaba el tercero con un remata bocajarro de Lamine Yamal pero nada iba a poder hacer ante el disparo ajustado de Raphinha, de nuevo tras una asistencia de Fermín en un balón que él mismo robó en el centro del campo. Y casi sin tiempo para asimilar el tercero y cuando el Alavés pensaba ya en el descanso para intentar rearmarse, Lamine Yamal se sacaba un zurdazo desde fuera del área para hacer el cuarto.

Descanso para Pedri

Tal fue el dominio azulgrana que Hansi Flick se permitió el lujo de reservar a Pedri en el descanso, dándole su sitio a Marc Bernal. También Quique Sánchez Flores intentó ajustar el equipo volviendo al 4-4-2 y dando entrada a Toni Martínez, pero la tónica del partido fue la misma que en el primer tiempo.

El Barça era dueño y señor del balón, aunque con la ventaja de cuatro goles fue a chispazos, igualmente peligrosos. Fermín regalaba el quinto a Adeyemi pero el alemán, con todo a favor, mandaba su disparo por encima del larguero.

El VAR concede la 'manita'

Flick seguía gestionando los minutos y daba entrada a Gabriel Jesús y Balde por Raphinha y Cancelo. Y llegó la jugada del quinto gol, Gabriel Jesus robaba un balón en campo rival y habilitaba a Lamine que, en el mano a mano, batía a Sivera con una leve picadita para hacer el quinto. Lo anulaba Cordero Vega por fuera de juego pero el VAR tiró la línea y demostró que el campeón del mundo estaba en posición correcta, concediendo así el tanto y la 'manita' para el Barça.

El Alavés estaba prácticamente borrado del mapa, sin capacidad de reacción y a merced de los blaugranas. Flick daba descanso a Lamine Yamal y metía a Gordon, acabando con un tridente poco habitual formado por el inglés, Gabriel Jesus y Adeyemi. Pero que también supo crear peligro.

De hecho, Gordon no iba desperdiciar un magnífico envío de Rodri para plantalarse ante Sivera y superarlo con una bonita vaselina. El inglés apenas llevaba unos minutos en el campo y no desaprovechó la ocasión para sumarse a la fiesta. Ya quedaba poco tiempo pero el Alavés iba a encontrar su gol de la honra gracias a un regalo de Rodri.

El capitán española se confiaba en un pase atrás en su propio campo que se le quedó corto, Mariano, que acababa de entrar, robaba el esférico y dentro del área cruzaba su disparo ante Joan García para poner el 6-1.

- Ficha técnica:

Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, De Jong (Gerard Martín 82'), Cancelo (Balde 62'); Pedri (Bernal 46'), Rodri; Lamine Yamal (Gordon 74'), Fermín, Adeyemi; y Raphinha (Gabriel Jesus 62').Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Koski, Yusi; Ángel Pérez (Novoa 74'), Guevara, Protesoni (Toni Martínez 46'), Suárez (Pablo Ibáñez 55'); Lucas Boyé (Mariano 74') y Rebbach (Mañas 55').Goles: 1-0 (8') Raphinha; 2-0 (23') Fermín Lopez; 3-0 (41') Raphinha; 4-0 (45+1') Lamine Yamal; 5-0 (64') Lamine Yamal; 6-0 (81') Gordon; 6-1 (84') Mariano.Árbitro: Adrián Cordero. Amonestó a Pedri, Cancelo, por parte del Barcelona; a Protesoni, Ángel Pérez y Pablo Ibáñez, por parte del Alavés.

Incidencias: partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 53.523 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).