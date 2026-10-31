Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports con los triunfos de Atleti, Rayo, Betis y Barça

Tres de los cuatro primeros clasificados no fallaron en la jornada de esta sábado, a la espera de saber qué hará este domingo el Madrid en su visita al Sardinero...

La jornada de este sábado en LaLiga dejó emoción y goleadas, con el Barcelona como gran protagonista tras firmar una auténtica exhibición frente al Deportivo Alavés. El Atlético de Madrid abrió el día con una victoria de oficio ante el Levante y se colocaron como líderes provisionales.

Mucho más contundente fue el Rayo Vallecano, que pasó por encima del Celta de Vigo con un rotundo 3-0. Los madrileños ofrecieron una imagen muy sólida, aprovechando sus ocasiones y dejando sin respuesta al conjunto gallego. El Betis tuvo que ponerse el mono de trabajo para superar al Málaga por 2-1. Un triunfo sufrido, pero valioso, que mantiene la ilusión verdiblanca.

El broche de oro lo puso el Barcelona, que desató todo su potencial ofensivo ante el Alavés. Con velocidad, talento y pegada, los azulgranas firmaron un contundente 6-1, con Raphinha y Lamine Yamal como protagonistas.

Levante 0-2 Atlético de Madrid: Los de Simeone no fallan

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos de su visita al Levante tras imponerse por 0-2 en un encuentro en el que supo imponer su mayor experiencia y controlar los momentos importantes del partido. El conjunto rojiblanco mostró solidez defensiva y eficacia en ataque, dos aspectos fundamentales para encarrilar una victoria lejos de casa, gracias a los goles de Alejandro Grimaldo en el minuto 36 y de Giuliano Simeone en el 61.

El Levante, por su parte, intentó competir y buscar alternativas para poner en dificultades a los visitantes, pero se encontró con un Atlético bien organizado que apenas concedió oportunidades. Un triunfo importante para los madrileños, que continúan sumando en su objetivo de mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El triunfo permitió que el argentino Diego Simeone igualar las 344 victorias que logró como técnico en Primera División Luis Aragonés, pero con casi doscientos encuentros menos que los 756 que necesitó el que después fue seleccionador español. Los dos son los técnicos con más victorias en la LaLiga.

Rayo Vallecano 3-0 Celta de Vigo: Fiesta en Vallecas

El Rayo Vallecano firmó una de las actuaciones más destacadas de la jornada después de superar con claridad al Celta de Vigo por 3-0 en Vallecas. El conjunto madrileño ofreció una imagen muy convincente, mostrando intensidad, personalidad y capacidad para hacer daño en ataque. La superioridad local terminó reflejándose en el marcador con una victoria contundente con un doblete de Jorge de Frutos y otro gol más de Unai López, rompiendo así su mala racha de tres partidos sin ganar.

El Celta no encontró la manera de frenar el empuje rayista y tuvo dificultades para generar peligro durante el encuentro. Los locales aprovecharon sus oportunidades y completaron una actuación muy seria, redondeada con una portería a cero. Tres puntos de gran valor para un Rayo que hizo disfrutar a su afición y dejó una de las mejores imágenes del sábado.

Real Betis 2-1 Málaga: Bartra y Fornals valen tres puntos

El Real Betis se impuso al Málaga por 2-1 en un derbi andaluz que estuvo marcado por la intensidad y la rivalidad entre ambos conjuntos. El equipo verdiblanco saltó al campo con mucha intensidad y consiguió adelantarse en el marcador con una falta botada por Isco y cabeceada al fondo de la portería por Marc Bartra.

El Betis supo aprovechar sus mejores momentos para tomar ventaja ante un Málaga que trató de competir y mantenerse dentro del encuentro, pero antes del descanso firmaría el 2-0 Fornals con un disparo raso desde la frontal del área. En la segunda parte, el conjunto malagueño no bajó los brazos y consiguió encontrar el camino del gol con Niño, aunque el Betis terminó defendiendo su ventaja para llevarse una victoria importante. El triunfo permite a los verdiblancos reforzar sus sensaciones ante su afición, mientras que el Málaga se marcha sin premio pese a su esfuerzo.

FC Barcelona 6-1 Deportivo Alavés: Festín goleador en el Camp Nou

El FC Barcelona firmó una auténtica exhibición de fútbol en el Camp Nou imponiéndose por un contundente 6-1 al Deportivo Alavés. Los azulgranas salieron decididos a dominar el encuentro y pronto encontraron el premio a su superioridad.

Raphinha abrió el marcador y Fermín amplió la ventaja, mientras que el brasileño volvió a aparecer para firmar su doblete. Lamine Yamal, con su talento y calidad habitual, también se sumó a la fiesta goleadora, dejando al Barça con un espectacular 4-0 al descanso.

En la segunda mitad, el conjunto de Hansi Flick mantuvo el control del partido. Yamal volvió a marcar para completar su doblete y Anthony Gordon puso la guinda a una noche perfecta. El Alavés consiguió el gol del honor por medio de Mariano Díaz, pero poco pudo hacer ante el vendaval ofensivo azulgrana. Con esta victoria por 6-1, el Barcelona recupera el liderato de LaLiga.

Resultados de la jornada 11 de LaLiga

Clasificación de LaLiga