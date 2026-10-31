Para Pellegrini, "el marcador no refleja la diferencia real" con un Málaga que marcó "con mucha fortuna" y al que ve "demasiado joven" para su objetivo

El chileno recuerda que "Valles apenas hizo atajadas" en esa fase en la que el colista, al que deseó que "ojalá pueda salvarse", apretó a los suyos, que piensan ya en Dortmund... pero sin descuidar nunca LaLiga: "Sería bueno sumar al menos y rematar antes del parón con tres puntos en Elche"

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se mostraba "muy contento por los tres puntos, que es lo más importante", destacando que su equipo "un muy buen partido", aunque reconociendo que el epílogo "se apretó un poco con el 2-1, un gol con mucha fortuna, pues el Málaga CF tuvo poca llegada", llegando a la conclusión de que "el marcador no refleja la diferencia real entre los dos equipos". El suyo, por cierto, no renuncia a nada por arriba: "No nos ponemos un objetivo. Partido a partido para demostrar para qué estamos capacitados. Los resultados están siendo buenos. Incluso, nos faltó fortuna en un par de partidos, pues contra el Deportivo nos empatan en el 89 y ante el Celta fallamos un gol claro para ganar en el 94. Estamos bien en la Champions también. Hay que seguir para llegar lo más lejos posible".

Radiografía de su ex equipo

"Más que consejo, que hay que estar metidos dentro para hacerlo, veo que es un equipo que intenta jugar bien, ser creativo. Quizás para el salto de división no tiene la cantidad o el tipo de jugadores que necesita. Desconozco cuál ha sido la inversión. Ojalá repunte y se mantenga en Primera división, porque tiene una hinchada maravillosa y espectacular. Sin lugar a dudas, con la cantidad de puntos que tiene no lo va a tener fácil; es muy baja tras casi un tercio de Liga. Es un equipo que juega bien, técnicamente se asocia, son muy creativos... Por eso tuvimos capacidad de recuperación alta en el primer tiempo para que no tuvieran el balón. No lo puedo analizar al 100%, pero quizás el equipo es demasiado joven y exigiría algo más de experiencia de Segunda a Primera. Ojalá pueda salvarse, insisto".

Resumen del partido en sala de prensa

"Lo importante es que ganamos e hicimos un buen partido. Nos apretó un poco el marcador, pero Valles apenas atajó una pelota durante todo el partido. Tuvieron bastante fortuna en el gol, con un doble rebote que descolocó a la defensa. Tuvimos dos, pero no pudimos convertir el tercero, aunque defendimos bien y fuimos solidarios. Me dejan muy conforme el resultado y casi todo el partido".

Dortmund

"Para mí el test más difícil era éste del Málaga. Ahora, con 9 puntos, vamos a Dortmund a hacer nuestro fútbol, sin especular con el resultado. Es un equipo difícil en su campo. Luego, LaLiga no podemos dejarla de lado; queremos ganar al Elche antes del parón y de la Copa del Rey. Sería bueno puntuar al menos en Champions y rematar este periodo con tres puntos en Elche. El Borussia tiene un estadio especial, creo que el único que mantiene su grada de pie. Un ambiente muy bonito, pero que también nos motiva mucho".

Relajación

"No vi dos tiempos tiempos distintos. Fue un buen partido hasta el 2-1 de ellos. En recuperación, llegadas, juego, goles... estoy muy conforme. Salimos a por el tercero y no lo logramos. El equipo con 2-1, un gol de bastante fortuna, se apretó un poco. Ellos tuvieron más iniciativa, pero Álvaro Valles no tuvo grandes tapadas. No es problema de relajarse, sino de que hay otro equipo que juega y lo intenta, pero insisto en que supimos defender, aunque no tuviéramos el control tanto como antes".

Antony: "No tengo ninguna duda de que volverá a ser el de siempre"

"No comenzó jugando porque tuvo problemas físicos a mitad de semana. Lo dejamos para un rato, pero irá recuperando su nivel. Tuvo algunos contratiempos físicos. No tengo ninguna duda de que volverá a ser el Antony de siempre".

Aitor Ruibal

"En el puesto que juegue, nos da mucho: entrega importante, bastante gol. Es una alternativa ahora con Cucho lesionado; empezó jugando ahí. Viene de una lesión bastante larga y que esté de vuelta nos aporta mucho".

Once puntos al séptimo

"Eso de clasificación ya hecha para Europa no se nos puede ni pasar por la mente a nadie. Ni hemos alcanzado el primer tercio del campeonato. Muy contento con los puntos que tenemos y con el juego. El error sería creer que vamos a tener el mismo rendimiento sin seguir apretando. El siguiente objetivo, quedar entre los 24 mejores de UCL. Luego, sin olvidarnos LaLiga. Hay 200 ejemplos de buenas primeras vueltas y caídas en las segundas. En cuanto volvamos de Dortmund, a pensar ya en sacar los tres puntos de Elche".

Parrott

"Lo veo como siempre, tratando de mejorar. Todos los jugadores tienen días mejores y peores. Lo fuimos alternando, porque jugo cuatro partidos en el anterior parón con su selección. No tengo ninguna duda tampoco de que va a retomar su nivel. Es un jugador muy batallador y que nos aporta mucho Estoy muy contento con él. Tuvo opciones para seguir marcando".

Marc Roca

"No sólo en este partido, sino en todos: está haciendo una gran temporada. No era exactamente su puesto, porque es más volante de ida y vuelta. Mucha seriedad y profesionalidad al adaptarse. Me alegro mucho por él, porque es un gran profesional".

Dani Ceballos

"Sí, ha mejorado muchísimo en las últimas semanas, pero en ese puesto tenemos a Fornals, que está haciendo un gran temporada. Estamos intentando rotar casada partido a muchos jugadores, no sólo por repartir minutos, sino para tener alternativas en las tres competiciones. Todavía nos tiene que dar mucho con su calidad y trayectoria".

Balance del primer tercio de curso

"Un rendimiento muy alto, no sé si lo tuvimos en otras oportunidades. A eso hay que sumarle el 9 de 9 en Champions League. El equipo ha tenido la madurez para no estar pensando sólo en los miércoles, sino en cada partido. Muy contentos, en el camino correcto, como dice la estadística, sin centrarnos en comparaciones con otras temporadas".