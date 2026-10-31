El récord de Alfonso Pérez cumple 30 años: "Me habría encantado jugar en este Betis y con el fútbol que hace Pellegrini"

El club verdiblanco lleva años pulverizando casi todos sus registros históricos, pero aún no ha podido tumbar la impresionante marca goleadora que en la 96/97 estableció el mítico 'Mago de las Botas Blancas', quien atiende a ESTADIO Deportivo para analizar esta efeméride

Alfonso Pérez, en una imagen de 1996 con sus botas blancas y otra más actual, en el espacio del Betis dedicado a sus internacionales. @alfonso_perez_oficial

El Real Betis atraviesa una de las mejores épocas de su historia: ganó la Copa del Rey de 2022, encadena seis años seguidos clasificándose para competición europea, llegó a la final de la Conference en la 24/25, rompió el techo en UEFA Europa League con los cuartos de final de la pasada 25/26 y en esta 26/27 juega por segunda vez en la Champions. Manuel Pellegrini y sus jugadores siguen devorando todos los registros que encuentran. O casi todos, pues justo este curso se cumplen tres décadas desde que Alfonso Pérez Muñoz marcó 25 goles en una misma Liga. Ese listón no lo ha podido superar nadie en la máxima categoría nacional, a pesar de que luego han pasado delanteros de primer nivel por el vestuario verdiblanco.

Cerca se quedó Ricardo Oliveira, con 22 en la inolvidable 2004/2005; Rubén Castro sólo rebasó esa cifra en Segunda (27 en la 10/11 y 31 en la 14/15), y en Primera no pasó de 19; Jorge Molina, Borja Iglesias... Nadie ha podido aún con Alfonso. El 'Mago de las Botas Blancas', que fue un ariete muy adelantado a su época, ha atendido la llamada de ESTADIO Deportivo para repasar esa marca vigente, deseando que pronto sea pulverizada y admitiendo que le habría encantado jugar en el fútbol actual y en un estilo tan vistoso como el de Pellegrini. Ideal para sus características.

Esta temporada se cumplen 30 años desde sus 25 goles en Liga (27 en total) y nadie ha sido capaz de superar esa cifra.

- Llegará el día que un jugador que lo supere y eso sería una buena noticia en el sentido de que, hombre, serían muchos goles y muchos puntos para el Betis, más allá del simple anhelo de haber superado a otro jugador, como en este caso pueda ser yo. Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante son goles. Los goles valen puntos y triunfos. Es lo más importante para el Betis. Los récords están también para batirlos y ojalá llegue un jugador que pueda batir el mío".

- La 1996/1997 era una liga de 22 equipos y 42 jornadas. El Betis terminó cuarto, aunque entonces sólo iban dos a Champions, y se metió en la Copa de la UEFA. ¿Qué recuerdos tiene de aquella temporada?

- Recuerdo la disputa que tuve con Ronaldo, siendo él jugador del Barça, y casi le llegué a coger. Me quedé a falta de dos goles; pero, claro, Ronaldo llegó un momento en que empezó a tirar penaltis y tiraba todo con tal de que no le pudiese coger. La verdad, superar a un jugador como Ronaldo en un Barcelona era prácticamente imposible, ¿no?, pero en varios momentos del campeonato estuve cerca de él. Luego, a nivel personal, son muchos goles en una temporada para un jugador nacional y la verdad es que me salían las cosas bastante bien. Los delanteros vivimos rachas afortunadas y desafortunadas. Ese año me entraba todo.

- Además, hasta que en septiembre de 2025 le superó Bakambu (9), mantenía también el récord de máximo goleador del Betis en Europa, con ocho goles. Luego también le pasaron Abde (12) y Antony (10); pero, casi un cuarto de siglo después, sigue teniendo la cuarta mejor marca.

- Sí, bueno, es que el Betis tiene un buen equipo. Este año está jugando Champions, que es lo máximo a lo que puede aspirar un equipo como el Betis, teniendo en cuenta que ganar LaLiga es para otros equipos, evidentemente. Tiene mucho mérito lo que está haciendo y, lógicamente, tiene jugadores de muchísima calidad. Evidentemente, van a seguir mejorando estas estadísticas que tengo yo o que tengan otros compañeros en Europa. El Betis hace bien las cosas, hace un buen fútbol y tiene buenos jugadores que hacen goles. Tarde o temprano, estas estadísticas tenían que ser superadas.

- ¿Cómo ve a este Betis?

- Bueno, tiene a un entrenador que hace jugar al fútbol a jugadores de calidad y ha encontrado el éxito. Juntas un buen fútbol con un buen entrenador, con una buena metodología de trabajo y con jugadores de calidad y ahí están los resultados tanto en Europa como en LaLiga. Real Madrid, Barça o Atlético están en otra dimensión, con otros objetivos; pero, dentro del resto de equipos, que el Betis esté año tras año en Europa debe ser el objetivo.

Era lo que pedíamos nosotros en aquella época: ser un equipo consolidado con objetivos de jugar competición europea cada año. A mí me habría gustado más jugar en esta época, por el fútbol que se hace, que en la nuestra. Es verdad que había cuatro o cinco jugadores muy buenos que marcaban las diferencias; pero, hoy en día, en la plantilla del Betis hay muy buenos jugadores también y además les compensa mucho el juego que hace el Betis gracias, básicamente, a su entrenador, Pellegrini.

- ¿Son comparables el Manuel Pellegrini de ahora con aquel Lorenzo Serra Ferrer? Se debate quién de los dos es el mejor entrenador de la historia verdiblanca.

- Es que el fútbol actual no tiene nada que ver con el de hace 10 años, hace 20 años o hace 30 años. Es verdad que el fútbol es fútbol, pero todo ha mejorado muchísimo. La metodología de trabajo, sobre todo. Antiguamente, era todo muy físico. No parábamos de correr en los entrenamientos, con series de 1.000, de 500, de 200 metros...

- ¡Y con unas botas que pesaban casi como las de un astronauta!

Claro, hoy en día todo eso ha pasado a un segundo plano... Ahora se trabaja mucho con balón. La clave es no perder el balón, tener posesiones largas, presión tras pérdida... Con este tipo de cosas, el fútbol ha mejorado mucho. Hay entrenadores que han marcado una época a nivel mundial. Los entrenadores españoles han marcado mucho la diferencia en ese tipo de juego y por eso tienen tanto prestigio. Ha evolucionado mucho. En nuestra época se llegaba de una portería a otra directamente y ahora mismo salen jugando desde el portero, con el equipo muy abierto.

- A muchos nos resultaba muy extraño ver a un delantero como Alfonso bajando a recibir al centro del campo, haciendo movimientos de descarga y actuando en zonas alejadas del área.

Por eso digo que, particularmente me habría gustado vivir esta época, porque mis condiciones y mis características se asemejan más a este fútbol que al de mi época. Claro, también había que tener mucha facultad física a la hora de defender, porque quizás perdías un poco de frescura defendiendo más de lo normal, aun siendo un delantero, y luego, a la hora de llegar al área y de hacer desmarques o jugadas prometedoras, ya no estabas tan fresco físicamente.

- ¿Qué le parecen los delanteros actuales del Betis, Troy Parrott y Cucho Hernández?

Bueno, cada uno tiene sus virtudes y sus características. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que quiere todo delantero es que le metan balones al área, que tengas un equipo ofensivo a tu lado. No es lo mismo meterte atrás y salir al contragolpe que tener la posesión, mover el balón, buscar pases entre líneas, centros laterales... Un delantero, en el Betis o en cualquier equipo, quiere que lleguen esos balones con una cierta claridad. Y tiene jugadores de último pase como pueden Ceballos o Isco, con mucha visión de juego.

El delantero tiene la virtud de hacer goles, pero también se le pide crear espacios y salidas de balón. Todo esto va un poco según las características de cada jugador. El Betis, por el fútbol que hace, tiene que elegir jugadores de diferentes perfiles para diferentes partidos y diferentes momentos, cada uno con sus virtudes. Y luego para eso está el entrenador, para elegir qué jugador encaja mejor.