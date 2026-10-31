Rayo Vallecano - Celta de Vigo: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto franjirrojo recibe al Celta en el Estadio de Vallecas con la necesidad de reaccionar tras la contundente derrota sufrida ante el Elche. El conjunto celeste busca prolongar las siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota en liga, en su visita a Madrid

El Estadio de Vallecas abre sus puertas para albergar la undécima jornada de LaLiga EA Sports en el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Celta de Vigo. Los de Beñat San José llegan a esta nueva cita liguera con el objetivo de olvidar el varapalo recibido el pasado fin de semana ante el Elche en el que el conjunto franjirrojo se vió superado, y encajó una goleada por 0-3 delante de su afición. Los rayistas necesitan recuperar sensaciones para sumar tres puntos que les permitan tomar distancia con respecto a los puestos de descenso.

El Celta, por su parte, llega al encuentro tras el empate a cero en Balaídos frente al Betis. Los de Claudio Giráldez apenas han encajado 7 goles en lo que llevamos de campeonato, convirtiéndose así en el equipo que menos tantos encaja de toda la liga. Con 12 puntos en su casillero y ocupando la novena posición, los gallegos buscarán mantener esa fiabilidad defensiva para seguir sumando de tres en tres. Además, el conjunto celeste. Además, el conjunto celeste tenía previsto disputar este miércoles su estreno copero ante el Salamanca UDS, pero el encuentro ha quedado suspendido tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

El Rayo busca su primera victoria en Vallecas

El Rayo buscará conseguir su primera victoria liguera en el Estadio de Vallecas esta temporada. Debido a los problemas que impidieron utilizar el recinto durante las primeras jornadas, los de Beñat San José tuvieron que disputar sus encuentros como locales en Butarque, el estadio del Leganés, donde lograron sumar sus primeros triunfos en casa.

Ahora, con el equipo de vuelta en su estadio, el Rayo quiere aprovechar el apoyo de su afición para conseguir tres puntos importantes en la lucha por alejarse de la zona baja de la clasificación. Además, el conjunto franjirrojo llega a esta cita después de sufrir más de lo esperado para sellar su clasificación en la Copa del Rey en la que necesitaron la prórroga para imponerse por 2-3 al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino.

Horario y dónde ver el Rayo Vallecano - Celta de Vigo

El partido entre el Rayo Vallecano y Celta de Vigo , correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 31 de octubre a las 16:15 horas en el Estadio de Vallecas. El encuentro se podrá seguir en directo a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Audero, Pedrosa, Lejeune, Mujaid, Balliu, Unai López, Pedro Díaz, Isi Palazón, Álvaro García, Jorge de Frutos y Sergio Camello.

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Ilaix Moriba, Hugo Álvarez, Javi Galán, Iago Aspas, Pablo Durán y Ferran Jutglà.