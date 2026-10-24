Rayo Vallecano 0-3 Elche: Festín de penaltis en Vallecas para una goleada incluso corta

El conjunto franjiverde aprovechó dos penas máximas en el primer tiempo y sentenció tras el descanso ante un rival que también desperdició su oportunidad desde los once metros

El Elche asaltó Vallecas con una contundente victoria por 0-3 en un encuentro marcado por los penaltis y por la falta de acierto de los locales.

Federico Redondo y Fer Niño adelantaron a los visitantes desde los once metros en una primera parte de máxima intensidad, mientras que Germán Valera puso la guinda tras el descanso. Emil Audero, con varias intervenciones de mérito, evitó que la goleada fuese todavía mayor.

Dos penaltis encarrilan el triunfo

El choque comenzó con igualdad y sin ocasiones claras. Los de Martín Anselmi trataron de imponer su habitual propuesta de posesión, buscando espacios ante un Rayo que tampoco encontraba la manera de inquietar la portería rival. Sin embargo, el partido cambió en el minuto 23, cuando Lejeune cometió un penalti sobre Revivo que el colegiado no dudó en señalar.

La sorpresa llegó con el lanzador elegido. Federico Redondo asumió la responsabilidad y transformó la pena máxima con seguridad para establecer el 0-1. El tanto dio confianza a los ilicitanos, que comenzaron a encontrar más espacios y a acercarse con mayor frecuencia al área madrileña.

La ventaja aumentó en el minuto 36. Thomas Lemar protagonizó una buena acción individual que terminó con el francés en el suelo dentro del área. El árbitro no señaló inicialmente la infracción, pero el VAR le avisó para revisar la jugada. Tras acudir al monitor, decretó el segundo penalti de la tarde. Esta vez fue Fer Niño quien tomó la responsabilidad y no falló, colocando el 0-2.

El encuentro todavía guardaba una nueva acción desde los once metros antes del descanso. Una mano de Buba Sangaré propició el penalti favorable al Rayo, que tenía la oportunidad de meterse de nuevo en el partido. Sin embargo, Pathé Ciss estrelló su lanzamiento en el travesaño y dejó escapar una ocasión de oro. El marcador no se movió y los franjiverdes se marcharon al vestuario con una renta cómoda.

Valera sentencia al contragolpe

Tras el paso por los vestuarios, Anselmi introdujo a Facundo Buonanotte en lugar de Gonzalo Villar, que estaba apercibido. El Rayo intentó reaccionar y buscó recortar distancias con mayor presencia ofensiva, apoyándose especialmente en las incorporaciones por las bandas.

Pero el empuje local también dejó espacios a su espalda, una circunstancia que el Elche supo explotar. En el minuto 68, Buonanotte puso un magnífico centro para Germán Valera, que resolvió con una vaselina de gran calidad para firmar el 0-3 y dejar el encuentro prácticamente sentenciado.

Con el resultado a favor, los visitantes gestionaron los últimos minutos sin renunciar a buscar más goles. Audero volvió a aparecer para evitar un castigo más severo para los suyos, que no encontraron respuesta y terminaron pagando su falta de contundencia en las áreas.

La victoria permite al Elche alcanzar los diez puntos y situarse en la zona media de la clasificación, mientras que el Rayo se queda con nueve, al borde de los puestos de descenso y con un partido menos, a la espera de completar la jornada.