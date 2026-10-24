Racing - Espanyol: Alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido

Duelo de necesidad en El Sardinero entre dos conjuntos que necesitan cambiar su dinámica para alejarse de la zona baja de la clasificación. Los de José Alberto buscarán hacerse fuertes en casa para brindarles una victoria a la afición

El Racing de Santander y el Espanyol se enfrentan en el día de hoy, en la décima jornada de LaLiga EA Sports, ambos llegan con ocho puntos en su haber y presentan dinámicas idénticas en sus últimos cinco encuentros: una victoria, un empate y tres derrotas.

La igualdad entre cántabros y catalanes convierte el encuentro en una prueba de fuego para dar un paso adelante en la clasificación. Los dos conjuntos buscarán reencontrarse con la victoria después de varias jornadas sin hacerlo, intentando buscar esa regularidad que les ha faltado para poder así alejarse de la zona de descenso a LaLiga Hypermotion.

El Racing necesita hacerse fuerte en casa

El conjunto dirigido por José Alberto López afronta una nueva jornada con la intención de aprovechar el factor campo para sumar tres puntos que le permitan mejorar su situación. Este último bache de resultados ha hecho que se coloque en decimoséptima posición, por lo que este duelo será trascendental en las aspiraciones del cuadro santanderino.

El gran problema del equipo está siendo su fragilidad defensiva, los racinguistas han encajado 25 goles en las primeras nueve jornadas, siendo el equipo más goleado de toda la liga. Pese a esto, El Sardinero se presenta como una oportunidad para recuperar sensaciones ante su afición mostrando un rendimiento más sólido que le permita volver a sumar de tres.

El Espanyol busca romper su mala dinámica en Santander

El Espanyol visita El Sardinero con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión y sumar tres puntos que le permitan cambiar la dinámica negativa que viene arrastrando el equipo. Los de Manolo González necesitan un impulso después de unas últimas semanas complicadas.

La principal diferencia entre ambos equipos está en defensa, ya que los blanquiazules han encajado 12 goles, frente a los 25 del conjunto cántabro. Una victoria en El Sardinero permitiría a cualquiera de los dos romper su mala racha y ganar algo de aire en la clasificación.

¿Dónde seguir y ver en directo el Racing - Espanyol?

El partido entre el Racing de Santander y el Espanyol, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 24 de octubre a las 16:15 horas en el estadio de El Sardinero. El encuentro podrá seguirse en directo a través de DAZN LaLiga, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Racing de Santander: Aguirrezabala, Salinas, Belocian, Pablo Ramón, Mantilla, Prati, Ivan Martín, Canales, Vicente, Andrés Martín y Zabiri.

Espanyol: Fortuño, Hinojo, Cabrera, Drkusic, Riedel, El Hilali, Edu Expósito, Lozano, Hinojo, Bryan Zaragoza y Javier Hernández.