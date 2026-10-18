Pablo García alza la voz en el Racing tras otra derrota: "Hay que mirarse un poco el ombligo"

El atacante andaluz no escondió su malestar tras la derrota del Racing ante Osasuna (2-0) y señaló las desconexiones en los primeros minutos como uno de los grandes problemas del equipo. Pablo García pidió una reacción colectiva para cambiar una dinámica a domicilio que también preocupa a José Alberto

El Racing de Santander volvió a tropezar lejos de casa y la derrota ante Osasuna ha dejado algo más que tres puntos por el camino. El conjunto cántabro cayó por 2-0 en El Sadar, en un partido marcado por un inicio que volvió a penalizarle y que ha encendido las alarmas dentro del vestuario. Pablo García no escondió su preocupación después del encuentro y puso el foco en una dinámica que el equipo necesita corregir cuanto antes.

El atacante fue claro al analizar los problemas que está encontrando el Racing como visitante. Por eso, además de agradecer el apoyo de los aficionados desplazados, lanzó un mensaje directo a sus compañeros. "Dar las gracias a toda la afición y los desplazados porque es brutal el apoyo que nos dan. Hay que espabilar ya fuera de casa", afirmó Pablo García.

"Llevamos varios partidos en los que salimos desconectados. Nos pasó en el Camp Nou, la semana pasada y hoy. Hay que mirarse un poco el ombligo todo el mundo porque esta dinámica hay que cambiarla de una vez", añadió, señalando una de las principales asignaturas pendientes del Racing.

El sevillano también quiso dejar claro que el problema va más allá de tener un día menos inspirado de cara a portería. "Ya no es solo que uno esté más acertado, porque en todos los partidos no se puede tener el mismo acierto, pero al menos ese compromiso de los primeros minutos, porque en Primera no te perdona nadie lo más mínimo", explicó.

Y no se quedó ahí. Pablo García también apuntó a la necesidad de mejorar en las dos áreas, consciente de que el equipo está concediendo demasiado y necesita aprovechar mejor sus ocasiones. "Tenemos que ser mucho más efectivos arriba y ya ni te cuento en la parte defensiva", sentenció.

José Alberto también señala los problemas del Racing

El análisis de Pablo García encontró continuidad en las palabras de José Alberto. El entrenador del Racing reconoció que los primeros minutos están condicionando demasiado a su equipo y reclamó más contundencia para evitar que los rivales tomen ventaja desde el inicio.

"Al final nos condiciona mucho el inicio del partido, sobre todo a nivel emocional. Ese gol anulado para ellos, el penalti que desde el campo tengo la sensación de que era un penaltito, de los que no se iban a pitar y que hoy ha tocado que se pitase. A partir de ahí, a nivel emocional es difícil de gestionar todas esas cosas con ese gran ambiente", valoró el técnico, que también admitió que deben "mejorar bastante" fuera de casa.

José Alberto insistió en que el equipo ya había preparado el encuentro teniendo en cuenta lo que podía encontrarse en El Sadar, pero eso no evitó que volviera a sufrir en el arranque. "Creo que cada situación y partido es diferente, pero evidentemente que encajamos muchos goles en esos primeros minutos, algo que debemos resolver y solucionar", reconoció.