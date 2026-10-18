Osasuna 2-0 Racing: Arrasate devuelve la alegría a El Sadar

El técnico rojillo volvía al banquillo local dos años después y lo se estrenó con un merecido triunfo ante un rival que se mostró sobrepasado en la primera parte e ineficaz en la segunda

Tercera victoria de Osasuna esta temporada, la primera de Jagoba Arrasate con los goles de Budimir y Osambela en un partido que los rojillos encarrilaron con una inicio arrollador donde pasaron por encima del Racing de Santander. Los locales se alejan de la zona baja donde dejan a unos cántabros que hoy no encontraron su mejor versión.

El Sadar esperaba con ganas el regreso de Jagoba Arrasate, que volvía a sentarse en el banquillo local algo más de dos años después de marcharse y como si todos quisieran agasajarle, tanto el equipo como la afición salieron a una. De hecho, en el minuto 3 a Osasuna ya le anulaban un gol, obra de Dubasin, por fuera de juego previo.

Pero Osasuna no bajó el ritmo y siguió insistiendo con verticalidad y presión, poniendo contra las cuerdas a un Racing de Santander sobrepasado hasta que Belocian cometía penalti sobre Budimir en el minuto 8, y el propio croata fue el encargado de transformar la pena máxima.

El Racing apenas logró reaccionar ante la intensidad del cuadro de Arrasate y de hecho Osasuna pudo ampliar su ventaja, pues Dubasin volvió a marcar en el mano a mano ante Agirrezabala pero el catalán estaba en fuera de juego por lo que se quedó sin premio. Antes del descanso el meta de Osasuna evitaba otro gol de Dubasin con una parada sobre la línea.

Osasuna sentencia en la segunda mitad

La segunda parte comenzó con una volea de Rubén García desde fuera del área y poco depués Budimir estrellaba un disparo en el exterior de la red tras una rápida contra local. No quería Osasuna que el partido se le escapara pero el Racing reaccionó con tres disparos en menos de un minuto.

José Alberto tiraba de Pablo García en el minuto 69 en busca del gol pero no hubo manera. Ya en los últimos minutos, una cabalgada de Arguibide por la banda derecha, con todo el campo por delante, acabó con un potente remate y posterior parada de Agirrrezabala, que Osambela recogía dentro del área para remachar con la zurda al fondo de la portería.

El regreso de Arrasate a Osasuna dejó una sonrisa en todos los aficionados rojillos, que llegaban cinco jornadas sin ver a su equipo ganar.

- Ficha técnica:

Osasuna: Aitor Fernández; Rosier (Arguibide, m. 76), Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz (Torró, m. 67), Moi Gómez (Osambela, m.67); Rubén García (Raúl, m. 90), Budimir, Dubasin (Moro, m. 76).

Racing: Agirrezabala; Mantilla, Ramón, Belocain, Salinas (Martín, m. 83); Martín (Villalibre, m. 83), Prati; Canales (Pablo García, m. 69), Almeida (Andrés Martín, m. 46), Vicente; Zabiri.

Goles: 1-0 (9') Budimir, de penalti; 2-0 (89') Osambela.

Árbitro: Juan Martínez. Mostró amarilla a Rosier y Budimir por parte de Osasuna y a Mantilla, Salinas e Iván Martín, del Racing.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio El Sadar ante 20.818 espectadores.