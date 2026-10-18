La comunión entre Arrasate y El Sadar funciona: "Esta victoria también es de ellos"

El equipo navarro volvió a ganar tras cinco partidos seguidos sin hacer en el regreso del técnico vasco al banquillo pamplonés

Osasuna puso fin este domingo a una racha de cinco jornadas sin ganar con una actuación más que aceptable ante el Racing de Santander (2-0) en la vuelta de un Jagoba Arrasate que supo dar con la tecla en El Sadar.

El cuadro navarro dominó el primer tiempo con presión y verticalidad. Budimir adelantó a los rojillos desde los once metros, mientras Dubasin vio cómo le anulaban dos goles por fuera de juego. El Racing reaccionó en los minutos finales, pero no logró empatar. Tras el descanso, ambos equipos dispusieron de ocasiones, hasta que Osambela aprovechó un rechace de Agirrezabala tras un disparo de Arguibide para sentenciar.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, dijo que está contento con el inicio de partido de su equipo. "Hemos conseguido una victoria de mucho mérito. Contento por los jugadores y la afición", destacó.

"Creo que en bloque medio y bajo hemos defendido bien. Prácticamente, Aitor no ha tenido que hacer ninguna intervención. Quiero acordarme del cuerpo técnico anterior, que nos hemos aprovechado de cosas. Esta victoria también es de ellos", explicó Arrasate.

En cuanto a nombres propios, el técnico de Osasuna se centró en Valentin Rosier. "Sabía que no estaba para 90 minutos, pero el otro día jugó media hora y había hecho buena semana", analizó Arrasate sobre la primera titularidad del francés esta temporada, sustituido posteriormente por un Arguibide fundamental en el 2-0.

Jagoba también celebró el buen partido de Boyomo: "No lo había tenido, pero había visto los partidos de Osasuna y venía de hacer dos grandes temporadas. Contento porque ha estado bien y esto le va a dar confianza".

Osasuna logró así una victoria importante y mantuvo su portería a cero por primera vez desde el 31 de agosto.

El Sadar responde en el regreso de Arrasate

El estadio de El Sadar logró la mayor asistencia en las cinco jornadas disputadas hasta la fecha en Pamplona, congregando a 20.818 espectadores en el encuentro ante el Racing de Santander, en una tarde marcada por el regreso de Jagoba Arrasate, las ganas de fútbol y el apoyo de una afición que busca impulsar al equipo en un momento complicado.

Dicha asistencia invita al optimismo de cara al próximo compromiso en Pamplona. Osasuna recibirá al Athletic Club en un partido marcado por la rivalidad entre ambas aficiones y en el que se espera una gran respuesta de la afición rojilla. El objetivo será superar los 21.000 asistentes y confirmar que El Sadar sigue siendo uno de los grandes puntos de apoyo del equipo rojillo