Osasuna - Racing de Santander: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Osasuna recibe al Racing en el reestreno de Jagoba Arrasate en el banquillo del conjunto rojillo tras la reciente destitución de Luis Miguel Ramis. Ambos equipos equipos necesitan empezar a sumar de a tres para salir de la zona baja de la clasificación

La novena jornada de LaLiga EA Sports abre sus puertas, El Sadar será el escenario de un duelo en el que tanto Osasuna y Racing buscarán volver a la senda del triunfo tras varias jornadas en las que no han conseguido ganar. El conjunto navarro necesita revertir la situación ante un Racing que busca su primera victoria a domicilio tras el empate en casa frente a un Valencia en descenso.

Osasuna afronta el encuentro ante el Racing con un cambio de rumbo en el banquillo. La contundente derrota por 5-2 ante el Real Betis en La Cartuja, precipitó la salida de Luis Miguel Ramis, que deja el cargo después de ocho jornadas al frente del equipo. Su sustituto será un viejo conocido de la afición rojilla: Jagoba Arrasate, que regresa a Pamplona para iniciar su segunda etapa como entrenador del club.

El técnico vasco vuelve a un club en el que dejó una huella importante. Durante su anterior etapa consiguió el ascenso a Primera División, consolidó al equipo en la máxima categoría y alcanzó la final de la Copa del Rey en la temporada 2022-23, una final que perdió ante el Real Madrid en Sevilla. Ahora, su principal objetivo pasa por recuperar la confianza de una plantilla que necesita resultados para alejarse de la zona baja de la clasificación.

El estreno de Arrasate llegará, además, ante su afición que pretende que su equipo revierta la situación de inmediato. El entrenador ha tenido poco margen para trabar el partido, aunque parte con ventaja, ya que es una plantilla que tiene gran cantidad de jugadores que ya tuvo en su anterior etapa en el conjunto navarro. El objetivo será recuperar la solidez defensiva y cambiar las sensaciones de un equipo que ha encajado demasiados goles.

El Racing quiere dar el golpe lejos de El Sardinero

El conjunto cántabro llega a Pamplona después de empatar 2-2 frente al Valencia en los Campos de Sport de El Sardinero. Los goles de Zabiri, que ya acumula un total de 7 goles en las ocho jornadas disputadas, e Iván Martín permitieron a los verdiblancos rescatar un punto en un encuentro en el que también tuvieron opciones de llevarse la victoria.

Los de Jose Alberto quieren trasladar su rendimiento como local a los partidos a domicilio. Los ocho puntos que acumula hasta el momento en el campeonato los ha conseguido ante su afición, ni uno solo de ellos fuera de casa, por lo que la visita a El Sadar supone otra gran oportunidad de romper la racha.

¿Dónde seguir y ver en directo el Osasuna Racing?

El partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports abrirá la jornada dominical, se disputará este domingo 18 de octubre, a partir de las 14.00 horas, en El Sadar.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LaLiga, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables del Osasuna Racing

La principal incógnita de Osasuna está en la portería, Aitor Fernández ha sido el elegido bajo palos en las últimas jornadas, aunque el regreso de Jagoba Arrasate abre el interrogante sobre quién ocupará la titularidad, si mantendrá a Aitor o devolverá el puesto a Sergio Herrera.

Por otro lado, el conjunto santanderino se preveé que mantendrá el mismo bloque que presentó en la jornada pasada.

Osasuna: Aitor Fernández, Bretones, Catena, Boyomo, Rossier, Torró, Moncayola, Moi Gómez, Rubén García, Raúl García y Budimir.

Racing de Santander: Aguirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Prati, Iván Martín, Canales, Iñigo Vicente, Pablo García y Zabiri.