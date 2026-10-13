Arrasate, en su presentación con Osasuna: "Mi mujer estaba despierta todavía, era tarde; me entró como un... no sé, es difícil de explicar"

El de Berriatua ha sido presentado hoy como nuevo entrenador rojillo, con quien firma hasta 2029 tras salir de Pamplona hace dos años: "Cuando Osasuna me necesita y yo entiendo también que puedo aportar a Osasuna"

Jagoba Arrasate ha sido presentado como nuevo entrenador de Osasuna este martes, volviendo así al club navarro de donde salió en junio de 2024 tras seis temporadas como técnico rojillo. Tras pasar por el Mallorca, donde fue destituido en febrero de este año, ahora afrontar una segunda etapa en Pamplona tras la destitución de Luis Miguel Ramis, para quien ha tenido sus primeras palabras.

"Quiero empezar mandándole un fuerte abrazo a Luis Miguel Ramis, que tengo relación con él. El día que se sentó aquí tuvo unas palabras muy bonitas hacia mí y entiendo que es una situación jodida para él. Yo lo he vivido hace unos meses, es difícil encontrar consuelo en estas situaciones y, por eso, un fuerte abrazo para él y para su gente", ha comenzado Arrasate, que luego ha contestado a las preguntas de la prensa.

Por qué regresa a Osasuna

"En ese momento llevaba seis años y entendía que era el momento. Veía el equipo bastante bien y después de una decisión meditada y difícil, entendía que ese era el paso a tomar. Han pasado dos años y pico, he estado bastantes meses ahora para formarme, para cargarme de energía y siempre lo he dicho de forma natural: cuando Osasuna me necesita y yo entiendo también que puedo aportar a Osasuna, pues eso se ha ido a dar de forma natural. Recibo una llamada de Cata el domingo, creo que desde el aeropuerto, nos juntamos a la noche y por eso estoy aquí, porque creo que en la vida hay que ser agradecido siempre y, a veces, hay que ser valiente también. Y juntando las dos cosas, aquí estoy".

Brasanac vuelve también como ayudante

"No va a jugar. A nosotros estos meses también nos ha servido para verlo con perspectiva todo. Entendíamos que necesitábamos mejorar el staff, tener una persona que nos pueda dar lo que Darko tiene. Hablé con él, él todavía tenía esas dudas de seguir jugando o no, porque acababa de ascender con el Málaga y tenía alguna oferta pero si lo conocéis, Darko es exigencia, Darko es ambición, Darko es profesionalidad, conoce a la plantilla, conoce al club. Yo creo que va a ser para nosotros una figura muy importante, está muy ilusionado también, entonces creo que es una gran incorporación".

Cómo ve a la plantilla

"Yo no voy a valorar a Osasuna hasta el día de hoy, voy a valorar a Osasuna desde el día de hoy, lo que hacemos nosotros. Lo que está claro es que sé la plantilla que tenemos, confío en la plantilla, conozco a muchos jugadores. Es verdad que hay jugadores lesionados y, cuando se recuperen esos lesionados, todos vamos a ser mejores: yo voy a ser mejor, Cata va a ser mejor, vosotros vais a ser mejores y necesitamos también a todos, pero si estoy aquí es porque creo en la plantilla".

Piensa en este domingo y su regreso a El Sadar

"Pasar el entrenamiento de mañana, no te voy a engañar. Tampoco es una presentación al uso, porque estamos en semana de partido y me quiero centrar en hacer unas buenas sesiones, en sacar toda la información posible del Racing. Y sí, pues claro, espero un domingo donde El Sadar, pues El Sadar que conocía, ese Sadar que retumbe y ojalá a las cuatro de la tarde podamos celebrarlo juntos".

Sus primeras sensaciones tras dar el 'sí' a Osasuna

"Mi mujer estaba despierta todavía, que era tarde. No sé, me entró como un... no sé, es difícil de explicar un poco la sensación, pero sobre todo alegría. Alegría porque no es algo esperado, porque al final, yo en verano tuve conversaciones con otros equipos, ahora también estaba preparándome, no sabía cuál iba a ser mi destino, pero fue como muy sencillo todo. Creo mucho en Cata, mucho. Cuando digo mucho, he trabajado seis años con Braulio y con Cata, pero muchas tardes en Tajonar yo he estado con Cata, muchas horas, y creo mucho en él. Tuvimos una conversación muy sincera y salí como muy convencido. Entonces cuando llegas a casa es como... te llega un poco ese bajón, pero también esa alegría de decir: joder, pues vuelvo a un sitio donde he sido feliz. Ojalá las cosas salgan otra vez bien".

Cómo reaccionó su familia

"Te puedes imaginar. La mujer contenta, pero nerviosa a su vez, y los hijos encantados. Los hijos, te puedes imaginar, no ven tanto riesgo, creen que vamos a ganar el domingo y tal, son un poco más ilusos, pero están encantados, sí".

En qué ha aprovechado este tiempo sin equipo

"Es una formación continua. Lo nuestro, el fútbol, va evolucionando muy rápido. Es muy importante el día del staff, repartir bien los roles, que el entrenador esté con energía para donde tenga que intervenir. La gestión también es importante. He tenido viajes, he estado con varios entrenadores, he visto mucho fútbol, hemos analizado cosas".

El mercado de invierno

"El mercado queda muy lejos y primero tengo que ver cómo está la gente. Conozco a la plantilla, pero no a todos. Lo que le pido a Cata es lo que estamos haciendo, reunirnos, que me ponga al día de todo y trabajar juntos, que hemos hecho eso durante seis años y lo tengo cerca, lo siento cerca y ahora mismo es lo que necesito de Cata. El mercado de invierno queda lejos todavía".

Su relación con Cata

"Antes también era así. Durante las tardes, cuando yo estaba en Tajonar, estábamos un montón de días hablando de un montón de cosas y entiendo que ahora tiene un cargo diferente, tiene otra responsabilidad, tiene la última decisión, pero nuestra relación no ha cambiado".

Contrato hasta 2029

"Él me lanza la idea y me parece bien, porque lo que siento de él es que no me quiere como apagafuegos, lo que me quiere es cerca, para un proyecto. Él cree en mí, yo creo en él. El presi también está vinculado un poco a este 2029. Creo que era lo ideal, creo que tenemos que iniciar un proyecto, pero sabiendo que estamos en una situación donde urge sumar, urge sacar puntos y que el objetivo esté claro. Este año creo que todos lo tenemos claro".