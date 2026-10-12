Darko Brasanac cambia el césped por los banquillos y vuelve a Osasuna con Arrasate

Jagoba Arrasate ya tiene prácticamente definido el cuerpo técnico que le acompañará en su segunda etapa al frente de Osasuna, con una novedad destacada: Darko Brasanac regresa a Pamplona para iniciar su carrera en los banquillos tras colgar las botas

El Club Atlético Osasuna destituyó este lunes a Luis Miguel Ramis como entrenador después de ocho jornadas al frente del equipo y apostó por recuperar a Jagoba Arrasate, uno de los entrenadores más importantes de su historia reciente.

El de Berriatua ya perfila el equipo de trabajo que le acompañará en su segunda etapa al frente del banquillo rojillo y entre los nombres que formarán parte de su cuerpo técnico, destaca el de Darko Brasanac, que regresa a Pamplona después de poner fin a su carrera como futbolista para comenzar una nueva aventura profesional.

Brasanac, de 34 años, conoce bien tanto al club navarro como a Arrasate. Ambos coincidieron durante varias temporadas en Osasuna, donde el centrocampista serbio llegó a disputar 121 partidos oficiales entre 2019 y febrero de 2024. Ahora volverán a trabajar juntos, aunque con los papeles cambiados.

Brasanac da el salto a los banquillos

La incorporación de Brasanac es la principal novedad del cuerpo técnico de Arrasate. Tras colgar las botas, el exfutbolista inicia su carrera como entrenador asistente en un entorno que conoce de primera mano y junto a un técnico con el que compartió vestuario durante su etapa como jugador.

Su regreso supone, por tanto, una nueva oportunidad para seguir vinculado al fútbol y hacerlo en un club en el que dejó huella durante varias temporadas. Esta vez, su cometido estará fuera del terreno de juego, ayudando a Arrasate en su trabajo diario al frente del equipo. El técnico vasco contará también con Bittor Alkiza como segundo entrenador

Sergi Pérez vuelve a liderar la preparación física

Arrasate volverá a contar con Sergi Pérez para ponerse al frente de la preparación física, con quien trabajó durante su anterior etapa en Osasuna y también en el Mallorca.

Pérez estará acompañado por Pablo Iriarte, que se incorpora como ayudante en el área de preparación física. De esta manera, Arrasate recupera a profesionales con los que ya ha trabajado anteriormente para dar forma a su nuevo equipo de confianza.

El cuerpo técnico se completará con varios integrantes de la casa. Richard Sanzol continuará como entrenador de porteros, Juantxo Martín ejercerá de readaptador físico e Ion Orradre desempeñará las funciones de analista auxiliar.

Con estas incorporaciones, Arrasate tiene prácticamente definido el equipo que le acompañará en su regreso al banquillo rojillo. Solo queda pendiente la llegada de un analista para completar una estructura en la que la principal novedad será el estreno de Darko Brasanac como técnico, ahora al lado de quien fue su entrenador durante su etapa como futbolista.