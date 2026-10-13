La letra pequeña del contrato de Zabiri, gran revelación de LaLiga, con el Racing de Santander

El delantero marroquí, que suma 7 goles, como Mbappé y Lamine Yamal, está cedido sin opción de compra en el conjunto cántabro, que ya se adelantó en verano al Marsella y el Venezia y al menos puede respirar tranquilo de cara al mercado de enero

Lamine Yamal, Kylian Mbappé... y Yassir Zabiri. Los tres tienen en común que han anotado 7 goles en las 8 primeras jornadas de LaLiga, siguiendo la estela en el Trofeo Pichichi del imparable Raphinha, autor de 12 dianas. Sin duda, el joven delantero marroquí, de 21 años, es la gran revelación del campeonato. Un fichaje redondo para el Racing de Santander, que al menos tiene asegurada su continuidad hasta final de temporada, pues viendo su espectacular rendimiento no sería nada extraño que algún equipo más poderoso tratase de llevárselo en enero.

El director deportivo del conjunto cántabro, Chema Aragón, anduvo listo en verano para hacerse con la cesión del ariete nacido en Marrakech, al que llevaba tiempo siguiendo. En concreto, desde que destacó en la Liga Revelaçao de Portugal con el equipo sub 23 del Famalicao, con el que hizo 5 goles en 6 encuentros en la 24/25. Ese mismo curso dio el salto al primer equipo, con el que firmó 7 tantos en 20 choques antes de que en el último mercado invernal el Rennes llegase con el talonario y pagase 10 millones de euros por su fichaje.

Convertido en estrella en el Mundial sub 20

Dicha apuesta tuvo como origen el protagonismo de Zabiri en el Mundial sub 20 celebrado unos meses antes, en el que se proclamó campeón con Marruecos y máximo goleador, apareciendo en la agenda del Sevilla FC entre otros. Ahí también fue seguido de cerca por Chema Aragón, pero el poderío económico del club francés declinó la balanza. Sin embargo, en la Ligue 1 no cuajó la pasada campaña. Apenas participó en seis partidos, todos ellos como suplente, y no vio portería. Por ello, se le buscó un préstamo, y ahí el Racing estuvo rápido para adelantarse al Olympique de Marsella y el Venezia, que proponían quedarse con una opción de compra.

En El Sardinero, en cambio, no disponen de esa posibilidad, por lo que será prácticamente imposible quedarse con el delantero norteafricano en propiedad, siendo su cláusula de rescisión superior a los 20 millones de euros. Pero según el diario As, tampoco existe la posibilidad de que el Rennes lo repesque a mitad de temporada, algo que sí se acordó la pasada campaña con el Athletic por Peio Canales y con el Feyenoord por el meta búlgano Plamen Andreev, que se fe en enero al Lech Poznan polaco ante la falta de minutos.

Los números de Zabiri en el Racing de Santander

La afición del Racing, por tanto, podrá seguir disfrutando de un jugador que comenzó el curso como suplente, pero se destapó con un 'hat trick' ante el Elche en la tercera jornada que le dio el primero triunfo a su equipo (3-2). También fue clave en la segunda y última victoria hasta la fecha, ante el Deportivo Alavés, al firmar un doblete (2-1). Y tras ver puerta en la goleada sufrida contra el FC Barcelona en en el Camp Nou (7-2), volvió a 'mojar' esta pasada jornada en el empate con el Valencia (2-2).

El tercer jugador más eficaz de las grandes ligas de Europa

En Francia se tiran de los pelos al ver su rendimiento. Pues, además, solo ha necesitado 17 disparos a portería, lo que arroja un elevado 41,2% de efectividad ante el arco contrario. Según los datos de Opta, el tercer jugador más eficaz de las cinco grandes ligas europeas que han marcado al menos cinco goles. Motivos de sobra para que el prestigioso diario L'Equipe le dedique un amplio reportaje y se pregunte los motivos por los que no llegó a triunfar en el Rennes, con el que sigue teniendo contrato hasta 2029.

LaLiga se adapta mejor a sus cualidades: "Me gusta mucho"

En este sentido, además de la competencia en ataque con Estéban Lepaul y Breel Embolo, el propio Zabiri ya dejó claro que LaLiga se adapta mejor a sus cualidades. "En Francia hay muchos duelos, pero los jugadores no combinan demasiado entre ellos, y ese no es mi estilo. Me gusta mucho España, aquí los delanteros marcan muchos goles", explicó a su llegada a Santander, cuando se marcó como objetivo la cifra de diez tantos. A este ritmo, no tardará en superarlo.

Quiere más con Marruecos

A nivel internacional, además, el ariete magrebí, que se formó en la Academia Mohammed VI y pasó también por el Union Touarga de su país, ya tuvo la oportunidad de debutar como internacional absoluto por Marruecos el pasado mes de mayo, en los amistosos previos al Mundial. Este último parón también fue convocado y se estrenó como titular ante Gabón, pero se quedó sin jugar en los otros dos choques programados haciendo méritos en el Racing para elevar su cuota de protagonismo con vistas a la Copa de África del próximo verano.