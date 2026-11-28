El italiano hizo una vuelta rápida inalcanzable para el resto de rivales ya que Marc Márquez y Raúl Fernández, sus más directos perseguidores, se quedaron a cuatro y cinco décimas respectivamente en la clasificación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana

Marco Bezzecchi volvió a demostrar que a día de hoy es el piloto más rápido del mundial al hacerse con la pole position en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El italiano se marcó una vuelta rápida de y le metió cuatro y cinco décimas respectivamente a Marc Márquez y Raúl Fernández quienes fueron los únicos que pudieron plantarle un mínimo de batalla al piloto de Aprilia.

Marco Bezzecchi se presenta, por tanto, como el máximo favorito para ganar tanto la carrera sprint de este sábado como la carrera del domingo. Marc Márquez y Raúl Fernández serán las grandes alternativas a la espera de que el piloto italiano de Aprilia falle.

Así fue la lucha por la pole position del Gran Premio de la Comunidad Valenciana

Marc Márquez, que ha anunciado su retirada este mismo fin de semana, fue el primero en golpear en la clasificación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP ya que marcó un 1:28.6, siendo el más rápido en el primer intento de vuelta rápida. Muy cerca de el piloto de Ducati, a menos de media centésima, se quedaron Raúl Fernández, Álex Márquez y Marco Bezzecchi. El italiano, con su Aprilia, no se quedó de brazos cruzados ya que hizo una nueva vuelta rápida. Un intentó que, esta vez sí, le valió para superar a Marc Márquez ya que Marco Bezzecchi se colocó primero con un tiempo de 1:28.478.

Una vez más se demostró, como se ha visto durante toda la temporada, que las Aprilia y las Ducati estaban por delante del resto de motos ya que la primera montura que no era una de las italianas fue la de Pedro Acosta, que se situó sexto a falta de siete minutos.

Cuando restaban 6 minutos para el final, apareció Raúl Fernández que mejoró la vuelta de Marco Bezzecchi en 45 centésimas, poniéndose en primera posición y teniendo la posibilidad de hacer un tercer intento de vuelta rápida.

Aprilia celebraba su dominio, pero Marc Márquez aún tenía mucho que decir, tanto que el español se sacó una vuelta de 1:28.307 para situarse primero de manera momentánea, demostrando que a pesar de haber anunciado su retirada sigue siendo muy rápido. No en vano el pilo de Ducati se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP en esta temporada.

Marc Márquez, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana / IMAGO

Sin embargo, aún quedaba la respuesta de Marco Bezzecchi la cual fue muy contundente. El italiano demostró que su binomio con Aprilia a día de hoy es insuperable y se marcó un tiempo de 1:27.844, asegurándose la pole position del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP.

De este modo, la primera línea es para Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Raúl Fernández. La segunda es para Álex Márquez, Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio. La tercera para Enea Bastianini, Pol Espargaró y Fermín Aldeguer, y la cuarta para Pedro Acosta, Ai Ogura y Joan Mir.