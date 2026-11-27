Si el vivo interés en verano del Chelsea forzó el blindaje del extremo, ahora aparece un nuevo equipo, esta vez en LaLiga, que estaría moviendo hilos para posicionarse con vistas a la 27/28; el campeón de Europa sub 19, que tiene una cláusula de 30 millones de euros, se perdió el derbi por lesión, pero se apunta ante el Rayo Vallecano

Su salida en ﻿Elche fue decisiva, hasta el punto de que cabeceó contra el palo un centro de ﻿Dani Ceballos para que ﻿Rodrigo Riquelme abriese el marcador sobre la bocina para el ﻿Real Betis﻿, aunque no pudo jugar en ﻿Copa del Rey ante el ﻿CDA Navalcarnero﻿, ﻿El Gran Derbi contra el ﻿Sevilla FC ni en ﻿Bratislava ﻿contra el ﻿Slovan en ﻿Champions League por una inoportuna lesión de la que ya parece felizmente recuperado, por lo que ﻿José Antonio Morante se apunta para este carrusel de partidos pre navideño de una escuadra viva y coleando (como nunca) en las tres competiciones. Empezando este ﻿sábado 28 de noviembre a las ﻿14:00 horas por una cita liguera frente al ﻿Rayo Vallecano para afianzar la cuarta plaza de la clasificación de Primera división.

El cigarrero, que suma un tanto de bella factura ante el CA Osasuna en sus tres apariciones este curso con los mayores, se ha ido fogueando cuando fue pertinente con el ﻿Betis Deportivo﻿, con lo que lleva ﻿tres tantos y una asistencia en ocho encuentros oficiales﻿, contando el de su debut con la selección española sub 20. Suficiente reclamo a sus ﻿19 años para algunos de los clubes más importantes del panorama mundial. De hecho, como se publicó recientemente, el ﻿Chelsea le echó el ojo en el ﻿Europeo sub 19 del pasado verano, en el que el extremo se proclamó máximo anotador y su compañero ﻿Manu González﻿, mejor portero (invicto, además), aparte de ser ambos campeones. Tanto es así que los 'blues' le pusieron sobre la mesa una propuesta muy seductora.

Decidió ﻿José Antonio Morante junto a su familia y sus agentes quedarse en el ﻿Real Betis﻿, donde la marcha al ﻿Real Racing Club de Santander de ﻿Pablo García despejó el camino del primer equipo, convirtiéndose en alternativa por fuera para ﻿Antony Matheus dos Santos﻿, ﻿Ez Abde﻿, ﻿Rodrigo Riquelme y un ﻿Aitor Ruibal usado también como referencia arriba. En ﻿La Cartuja premiaron ese ﻿compromiso con una mejora y ampliación de contrato hasta ﻿2030 del canterano, que mantiene una cláusula de rescisión de ﻿30 millones de euros que sirve, por el momento, para 'espantar' a sus pretendientes. Sin embargo, como cualquier otro, máxime los que salen de abajo y dejarían una ﻿plusvalía plena, cualquier oferta interesante por él será estudiada por los rectores heliopolitanos.

El Atlético de Madrid, muy pendiente de Morante Jr.

Informa el veterano periodista Pedro Pablo Parrado de que el ﻿Atlético de Madrid está detrás del fichaje de ﻿José Antonio Morante﻿, hasta el punto de que su director de fútbol profesional masculino, ﻿Mateu Alemany﻿, ya habría iniciado las conversaciones con sus homólogos del ﻿Real Betis para tomar posiciones con vistas al verano que viene. Se trata de un jugador que gusta mucho en el ﻿Metropolitano﻿, donde no cuentan con demasiados efectivos específicos de banda (en la derecha, sobre todo, ﻿Giuliano Simeone﻿, aunque opera a veces por ahí ﻿Kang-in Lee﻿), aunque habrá que esperar a la cuantía de la propuesta y a ver si el cigarrero está interesado en ese cambio de aires en concreto.