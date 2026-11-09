Morante por Antony como una solución razonable por el bien del Betis

La ecuación cuadra actualmente para elevar a Morante, que pide paso con números, a la condición de alternativa real para un Antony que atraviesa por un preocupante bache de cara maximizar un recurso de la casa muy infrautilizado

A veces, la solución más evidente, pero también delicada, resulta la necesaria y posiblemente la que contiene mayor probabilidad de eficacia, porque las piezas encajan y tan solo se precisa la valentía precisa para adoptarla y más cuando cabe la posibilidad de que sea temporal o parcial, nunca radical.

Una realidad aplicable a la situación de Antony en el Betis y el pujante empuje de José Antonio Morante, el sustituto natural a día de hoy del brasileño en la plantilla tras la marcha de Pablo García.

El brasileño precisa resetear y el cigarrero pide una verdadera oportunidad a gritos como factores de una ecuación en la que, a priori, para despejar la incógnita basta con operar de manera razonable y coherente a tenor de las circunstancias.

Morante debe ser una alternativa real a Antony

No se trata de un cambio brusco en la posición, porque también carecería de sentido, por la distancia de escalones entre ambos futbolistas, por edad, trayectoria, coste..., pero sí de convertir al canterano en una alternativa real a tenor del bache por el que atraviesa la estrella verdiblanca, y que en próximos compromisos ocupe su lugar si fuera necesario.

Contra el Málaga lo sentó, pero empleó a Riquelme y Abde en los costados, pero el plantel le ofrece a Pellegrini una opción fresca, plena de ganas y que cada vez que le abre mínimamente la puerta se cuela de manera meteórica.

Morante pide paso con números y no basta la Copa

Morante marcó en el único minuto que dispuso contra Osasuna y en su segunda ocasión liguera -contra el Dortmund gozó de 12 minutos- volvió a levantar la voz, pues resultó determinante en la victoria de este domingo contra el Elche, tanto en cuanto Riquelme marcó el 0-1 al cazar un balón suelto tras su magnífico cabezazo a la madera. El de la Puebla aportó energía calidad y llegada en el tiempo que estuvo sobre el césped, otra vez 12 minutos, y llamó con fuerza a la puerta Pellegrini.

Es cierto que el jueves 12 dispondrá de la oportunidad de inicio en Copa si no sucede nada extraño, pero no bastará con este gesto calculado dentro del calendario de reparto de minutos, pues lo que necesita Morante es entrar de verdad en las rotaciones, ser uno más en la práctica para no frenar una proyección ilusionante. Infrautilizarlo es un error mayúsculo que va en contra del bien bético y más en la tesitura de Antony.

Nuevo episodio de enfado público de Antony tras ser cambiado

El brasileño se encuentra ahora mismo sin confianza, con una frustración que proyecta en reacciones desmedida cuando lo cambian, como ocurrió este domingo, y, sin dejarlo de apoyar en ningún momento, pues no deja de ser un peso pesado y un tipo muy comprometido, resulta crucial dosificarlo deportiva y emocionalmente con Morante como competidor en plenas facultades, no como un recurso para los minutos finales.

Pellegrini sabe más que nadie de esto y cuestionarle resulta demasiado atrevido, pero es cierto que le cuesta a veces apostar de verdad por los más jóvenes y con Morante ha llegado el momento de, cuanto menos, dejar que despliegue las alas como bético