La historia de Nelson Deossa, el nuevo 'intocable' del Betis: "Comenzó en Marmato y hoy inspira a toda una generación"

El centrocampista verdiblanco, que ha participado en los 16 partidos del Real Betis en la presente temporada, ha sido convocado por primera vez por la selección absoluta de Colombia y en su ciudad natal recuerdan cómo ha sido el camino

El futbolista del Real Betis Nelson Deossa ha sido convocado por primera vez por la selección absoluta de Colombia y la alegría ha inundado no sólo al entorno más cercano al centrocampista verdiblanco, sino a todos aquellos que fueron testigos de sus primeras patadas a un balón. "De Marmato para el mundo", celebran desde la ciudad que le vio nacer hace 26 años y, en concreto, en el Casitas Fútbol Club, el que fuera el primer equipo del feliz internacional cafetero de nuevo cuño.

Marmato celebra la primera convocatoria de Deossa con la selección colombiana

"De Marmato para el mundo. La historia de Nelson Deossa es motivo de orgullo para nuestra comunidad. Sus primeros pasos en el fútbol estuvieron ligados al Casitas Fútbol Club y hoy se convierte en un referente para todos los niños y jóvenes que sueñan con llegar lejos a través de este deporte. Desde Casitas celebramos sus logros y nos llena de orgullo saber que parte de esta historia comenzó en nuestra casa. ¡El talento de Marmato también llega al mundo!", ha celebrado la entidad de Caldas en una publicación en redes sociales en respuesta a la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los dos amistosos contra Chile del 14 y 18 de noviembre.

Los internacionales han ido llegando a la ciudad de Cali desde el pasado sábado, día en el que se inauguró la concentración, y los últimos en llegar lo harán a última hora de este lunes, en casos como el del propio Nelson Deossa, que este pasado domingo tuvo minutos en el tramo final del encuentro que Elche CF y Real Betis disputaron en la jornada 12 en LaLiga EA Sports. Al menos en esta vez, tendrá que viajar solo, ya que su compañero en el Betis Juan Camilo 'Cucho' Hernández no estaba disponible por culpa de una lesión muscular.

Deossa llega a Colombia entre noticias de un posible regreso a México: "Tuvimos la oportunidad de ficharle"

En la prensa colombiana, que presta especial atención a sus compatriotas que juegan en clubes de Europa, ha tenido mucha repercusión la primera convocatoria de Deossa; especialmente, después de que recientemente haya vuelto a salir su nombre entre los principales objetivos del CF Monterrey. "Nos quedamos cortos en el fichaje de un volante. Tuvimos la oportunidad de fichar a Nelson Deossa y no pudimos cerrarlo. En este mercado -enero- trataremos de nuevo, ya sea con él o con alguien más", explicó hace unos días Santiago Baños, el presidente de los Rayados, sobre las posibilidades de repatriar al mediocentro.

No obstante, eso está por ver. Deossa ya se negó a moverse en verano ante su firme intención de triunfar en España a pesar de que su primer año en el Betis estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas. En esta 2026/2027, Manuel Pellegrini le está dando mucha más confianza y ya suma 618 minutos de juego repartidos en los 16 encuentros oficiales que suman los verdiblancos este curso -los 12 de LaLiga y los cuatro de la Fase Liga de la UEFA Champions League-.