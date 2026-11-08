Bellerín y Marc Roca revelan los ajustes de Pellegrini en el descanso y coinciden en los factores clave de la victoria del Betis: "Lo hemos sentido como un triunfo de equipo"

Los dos futbolistas béticos destacan la importancia de imponerse en un partido trampa y de mantener la portería a cero a la par que consideran fundamentales los retoques del míster

Marc Roca y Héctor Bellerín coinciden en dos puntos en el análisis del triunfo del Betis en el Martínez Valero, tanto la dificultad que entrañaba un partido trampa como la importancia de dejar la portería a cero.

En este sentido, el flamante internacional con España apunta como fundamentales los ajustes que realizó Pellegrini en el descanso para romper el bloqueo de la primera mitad.

"Sabíamos que era un partido muy difícil ante un equipo que juega muy bien al fútbol. Son duros y nos ha costado en la primera parte. Hemos hecho un par de ajustes al descanso y nos ha ido mucho mejor, teniendo muchas más ocasiones que hemos concretado y sumando tres puntos. Tenemos ganas de ir a por más", apuntó el pivote, con el que comparte opinión el lateral.

La portería a cero, clave

"Sabíamos que la situación en la tabla no reflejaba la calidad del Elche, que juega bien al fútbol y en las transiciones encuentran bien los espacios. Sabíamos que era muy difícil. Hemos empezado menos activos y enérgicos, pero en la segunda parte, ya con más control, hemos creado muchas más ocasiones", indicó Bellerín, que se apresuró a dar trascendencia a no haber encajado ningún tanto: "Mantener la portería a cero es súper importante, porque arriba tenemos jugadores desequilibrantes".

Afirmación respaldada cien por cien por Roca. "Una de las bases es no encajar goles porque el equipo tiene mucha pólvora arriba. Hay que estar contundentes, y más fuera de casa. Ha sido un partido completo y estamos contentos por los tres puntos", apuntó el catalán, que culmina una gran semana para él tras ser citado por Luis de la Fuente: "Muy buena semana. Gracias a Dios hemos podido sumar los tres puntos, que es lo más importante. Muy feliz de cumplir el sueño de estar en la selección. Ahora, a trabajarlo y disfrutar para que sea la primera de muchas".

"En partidos así es importante conseguir la victoria trabajando duro"

Bellerín celebró la actitud mostrada por el equipo en un partido tan exigente. "Estos partidos que, a priori, puedes creer que son más fáciles, son todo lo contrario. En partidos así es importante conseguir la victoria trabajando duro y estoy muy satisfecho con el resultado. En el campo lo hemos sentido como un triunfo de equipo, trabajado e importante", apuntó el carrilero, que, como siempre, fue exigente consigo mismo.

"Siempre me valoro muy mal porque soy muy exigente, pero en la segunda parte el hecho de tener balón y más espacios te hacer sentir más cómodo que en la primera, que con muchas transiciones agota mucho a nivel mental. Para mí, aunque sea un cliché, el trabajo de ayudar a los compañeros es lo que más me satisface dentro del campo", aseguró.