Real Sociedad - Rayo: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports

La Real Sociedad tras caer derrotada en el derbi vasco en San Mamés recibe al Rayo Vallecano en Anoeta. Los de Matarazzo buscan reponerse del golpe ante su afición frente a un conjunto vallecano que llega tras golear en casa

Anoeta abre sus puertas para albergar la jornada número 12 del campeonato liguero entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano. El conjunto donostiarra afronta el encuentro con la intención de dejar atrás la derrota sufrida en San Mamés, donde cayó por 2-1 ante el Athletic en el derbi vasco. Un resultado doloroso que obliga a los de Pellegrino Matarazzo a reaccionar delante de su afición.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que llega en un buen momento. Los de Beñat San José consiguieron la primera victoria de la temporada en el Estadio de Vallecas tras golear al Celta en su último compromiso liguero. Los madrileños tratarán de prolongar las buenas sensaciones en un comienzo de temporada que está siendo un auténtico caos para la entidad.

La Real Sociedad quiere levantarse tras el derbi vasco

La derrota ante el Athletic supuso un frenazo para una Real Sociedad que venía de encadenar muy buenos resultados en los últimos compromisos ligueros, hasta un total de 4 partidos seguidos sumando de a tres frente a Levante, Málaga, Deportivo y Valencia.

Pese al pinchazo en San Mamés, el equipo de Matarazzo se mantiene en la zona alta de la clasificación. Con 19 puntos, ocupa la quinta posición y tiene la oportunidad de recuperar sensaciones ante su público. Los txuri-urdin afrontan una nueva cita en Anoeta con la obligación de sumar tres puntos que les permitan seguir mirando hacia los puestos europeos.

El Rayo quiere prolongar su buen momento en Anoeta

Por su parte, el Rayo Vallecano aterriza en San Sebastián después de firmar su mejor partido en lo que llevamos de temporada. El 3-0 frente al Celta permitió a los de Beñat San José reencontrarse con una afición crispada por la siempre cuestionada estabilidad institucional del club.

El conjunto madrileño ocupa la duodécima posición, con doce puntos, y tratará de aprovechar el impulso de ese último triunfo para dar un paso adelante lejos de Vallecas. La visita a Anoeta supone una prueba exigente en el que el conjunto vallecano tratará de buscar un resultado positivo y alejarse de la temida zona de descenso

Horario y dónde ver en TV el Real Sociedad - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports

El partido entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo 8 de noviembre a partir de las 16:15 horas, en el estadio de Anoeta.

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga Y LaLiga TV Bar. Además, los aficionados podrán consultar toda la información del choque y el minuto a minuto en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Sarr, Aramburu, Gorrotxategui, Soler, Sucic, Guedes Barrene y Oyarzabal.

Rayo Vallecano: Audero, Pedrosa, Mujaid, Lejeune, Ratiu, Pathé Ciss, Unai López, Pedro Díaz, Fran Pérez, De Frutos y Sergio Camello.