Espanyol 0-0 Deportivo: Leo Román empaña el estreno de Eder Sarabia en el banquillo perico

El conjunto catalán mereció más en el estreno de su nuevo técnico, pero se topó con un guardameta imperial que sostuvo a los gallegos y les permitió sumar su primera portería a cero del curso

El estreno de Eder Sarabia al frente del Espanyol se saldó con un empate sin goles ante el Deportivo en el RCDE Stadium. El resultado dejó un sabor agridulce en el conjunto perico, superior durante buena parte del encuentro, pero incapaz de superar a un Leo Román que firmó una actuación sobresaliente. El guardameta fue el gran responsable de que los gallegos consiguieran su primera portería a cero de la temporada.

El nuevo entrenador blanquiazul, que tuvo que seguir el partido desde la grada al arrastrar una sanción de su etapa en el Elche, dejó ver sus primeras intenciones desde la alineación. Tres centrales, dos carrileros y líneas adelantadas para buscar un equipo más protagonista. Y lo cierto es que el Espanyol salió con hambre, dispuesto a dejar su sello desde el primer minuto.

Leo Román le niega el gol a Roberto Fernández

Roberto Fernández dispuso de dos ocasiones muy claras en el primer cuarto de hora, pero se encontró con un Leo Román tremendamente inspirado. El portero volvió a lucirse en el minuto 18, cuando sacó una espectacular mano derecha para evitar el gol de cabeza de Pere Milla.

El Deportivo, pese a tener menos presencia ofensiva, también encontró espacios para inquietar a su rival. Amatucci probó fortuna con un disparo cruzado y Yeremay estuvo cerca de aprovechar un pase de Nsongo, aunque El Hilali evitó que pudiera controlar el balón en una posición peligrosa.

El primer tiempo transcurrió con ritmo, electricidad y alternativas. Los locales llevaron la iniciativa, monopolizaron buena parte de la posesión y encontraron vías para hacer daño mediante los centros y el juego entre líneas. Los gallegos, sin embargo, no renunciaron a buscar sus opciones y también obligaron a trabajar a la defensa perica. Al descanso, el marcador seguía sin estrenar.

El Espanyol insiste y Leo Román cierra la puerta

Tras el paso por vestuarios, el Espanyol mantuvo su apuesta ofensiva y volvió a instalarse cerca del área rival. Sin embargo, le faltó precisión en los metros finales para transformar su dominio en ocasiones verdaderamente claras. El Deportivo tampoco encontraba la manera de amenazar con continuidad, aunque consiguió reducir considerablemente el ritmo del encuentro.

El partido entró en una fase mucho más espesa. Los de Sarabia lo intentaban con disparos de Edu Expósito y acciones a balón parado, pero el conjunto gallego cerraba espacios sin demasiados apuros. Ni siquiera los cambios consiguieron alterar el guion de un segundo tiempo con muchas menos revoluciones que el primero.

Aubameyang, entró tras el descanso, trató de sacar partido de la presión sobre Fortuño, aunque sin encontrar recompensa. El Deportivo apenas generó peligro y se dedicó fundamentalmente a proteger un empate que tenía mucho que agradecer a su guardameta.

Cuando parecía que el encuentro moriría sin grandes sobresaltos, Roberto Fernández volvió a aparecer en el minuto 90. El delantero se fabricó una carrera en solitario y soltó un potente disparo desde la frontal que obligó a Leo Román a firmar otra intervención salvadora. En el rechace, Villares también se interpuso para evitar que Marcos Fernández pudiera aprovechar la segunda jugada.

Fue la última gran oportunidad de un Espanyol que se quedó sin premio en el estreno de Sarabia. El Deportivo, por su parte, se marchó de Barcelona con un punto y una portería a cero que lleva la firma de un Leo Román sencillamente decisivo.

Ficha técnica

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Cabrera, Hartman; Alejandro Santiago (Drkusic, min. 88); Edu Expósito (Moscardo, min. 78), Calatrava (Javi Hernández, min. 63), Pol Lozano, Dolan (Bryan Zaragoza, min. 78); Pere Milla (Marcos Fernández, min. 78) y Roberto Fernández.

Deportivo: Leo Román; Alti, Giménez, Loureiro, Quagliata; Amatucci (Riki, min. 90), Mario Soriano (Casadó, min. 72), Mella (Adama, min. 61), Yeremay (Aubameyang, min. 46); Luismi Cruz (Villares, min. 46) y Nsongo.

Árbitro: Alejandro Quintero González. Amonestó a Luismi Cruz (min. 39), Roberto Fernández (min. 44), Cabrera (min. 73), Santiago (min. 77), Villares (min. 81), Amatucci (min. 82), Moscardo (min. 89) y Aubameyang (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el RCDE Stadium ante 31.030 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Jesús de Miguel, jugador fallecido del Tenerife, y Michel Pineda, histórico futbolista del Espanyol. En el minuto nueve se detuvo el encuentro para homenajear a Jesús de Miguel.