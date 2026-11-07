La convocatoria del Betis para Elche: dos regresos, dos ausencias esperadas y una baja más de última hora

El técnico verdiblanco se lleva a tierras ilicitanas a un total de 24 futbolistas para este encuentro correspondiente a la jornada 12 en LaLiga EA Sports que dará paso a un nuevo parón de selecciones que esconde un compromiso en Copa del Rey y que, a su vez, será la antesala de El Gran Derbi ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Real Betis ha completado en la mañana de este sábado su tercer entrenamiento para preparar el partido de este domingo ante el Elche CF, en la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Ha sido la segunda sesión en Sevilla, tras ejercitarse el jueves en Dortmund tras el duelo de UEFA Champions League del miércoles frente al Borussia (2-1), y Manuel Pellegrini ha estado muy pendiente del estado de los dos jugadores que estaban entre algodones entre los cuatro que se quedaron en tierra y no se desplazaron a tierras germanas: Junior Firpo y Álvaro Fidalgo; novedades en una lista de convocados de la que vuelve a caerse Facundo Bernal por sanción y se mantiene fuera el lesionado 'Cucho' Hernández. Además, de manera inesperada, se ha caído Giovani Lo Celso y eso ha abierto una ventana de oportunidad para el olvidado Iker Losada.

El Betis viaja con Junior Firpo y Álvaro Fidalgo, pero sin Lo Celso

El lateral zurdo Junior Firpo ha completado un entrenamiento más con el grupo y Pellegrini por fin le ha visto en condiciones de regresar a una convocatoria, después de pasar un total de 36 días de convalecencia. El internacional por la República Dominicana sufrió una lesión en el aductor en el anterior parón, en un encuentro ante Haití disputado el 2 de octubre, y es la gran novedad en el viaje a Elche.

También se ha apuntado a visitar el Estadio Martínez Valero el centrocamista hispano-mexicano Álvaro Fidalgo, quien se cayó a ultimísima hora de la expedición que se desplazó el martes hasta Dortmund (Alemania) por culpa de un inoportuno proceso vírico. El mediocentro asturiano también ha trabajado con total normalidad este sábado, por segundo día consecutivo y figura igualmente entre los efectivos disponibles para el entrenador chileno.

Así las cosas, la única ausencia en la última sesión antes de partir a tierras ilicitanas ha sido la del 'Cucho' Hernández, que ha seguido trabajando en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para intentar seguir avanzando en el proceso de recuperación de esa dolencia en el sóleo que le mantiene parado desde hace tres semanas y que, según ha explicado Manuel Pellegrini, va algo más lento de lo esperado. La idea es que el delantero colombiano pueda aprovechar estas dos semanas de parón en LaLiga para llegar en plenas condiciones para El Gran Derbi ante el Sevilla FC previsto para el 21 de noviembre en el Estadio Ramón Sanchez-Pizjuán.

Junto a él, se queda de nuevo fuera Facundo Bernal, quien tras ser titular en Dortmund cumplirá en Elche el tercero de los cuatro partidos de sanción que le cayeron por su expulsión en el polémico choque contra el FC Barcelona del pasado 17 de octubre. El último encuentro de castigo lo saldará desde la concentración de Uruguay, ya que el Real Betis recuperará el jueves 12-N el duelo de Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero que fue aplazado después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Es decir, después de salvar una suspensión que habría sido muy inoportuna, el mediocentro defensivo volverá en LaLiga justo para el duelo contra el Sevilla FC. Tampoco viaja Giovani Lo Celso, que era una de esas "cosas que aún hay que ver" que Pellegrini ha deslizado en sala de prensa. En lugar del mediapunta argentino ha entrado -mucho tiempo después en LaLiga- el denostado Iker Losada.

La lista de convocados del Real Betis para el partido contra el Elche CF

Así las cosas, la lista al completo con los 24 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para esta decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports está formada por los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan de Souza, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García y Junior Firpo; los centrocampistas Marc Roca, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Isco Alarcón e Iker Losada; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Aitor Ruibal, José Antonio Morante y Troy Parrott.