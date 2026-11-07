Pellegrini, "orgullo y perjuicio": premio al altísimo nivel del Betis en las inoportunas llamadas de España o Colombia

Las alegrías que se llevaron el viernes tanto Álvaro Valles como Marc Roca y Nelson Deossa complican aún más las cosas al técnico chileno para preparar el atípico duelo de Copa del Rey en mitad del parón

El Real Betis celebra que Luis de la Fuente ha convocado por fin a Álvaro Valles para optar a debutar con la selección española absoluta, concentración a la que vuelve también Marc Roca después de mucho tiempo. Además, Colombia por fin se ha acordado de Nelson Deossa; Uruguay mantiene la confianza en Facundo Bernal, como México hace con Álvaro Fidalgo. Además, Ez Abde es fijo para Marruecos; Troy Parrott lo es en Irlanda; Ángel Ortiz y Manu González repiten con la sub 21 y los canteranos Migue Romero o Rubén de Sá se irán con la sub 19. Entre tanto motivo de orgullo, Manuel Pellegrini también encuentra un claro perjuicio: casi no va a tener dónde elegir para el partido de Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero. Eso sí, el chileno -siempre inalterable- se lo toma con bastante filosofía.

Álvaro Valles se estrena con la selección española y Luis de la Fuente recupera a Marc Roca

"Me alegro mucho por los dos, porque creo que pasan por un muy buen momento. En el vestuario estamos todos muy contentos porque siempre es un orgullo ser llamados por la selección de tu país y es mayor aún el orgullo cuando además se trata de la primera vez que te llaman".

"Hay un seleccionador nacional que es el encargado de hacer las convocatorias y por supuesto que no es tarea fácil. Si los eligió es por el momento que están pasando", ha opinado Manuel Pellegrini sobre su intocable portero sevillano y un mediocentro catalán que se encuentra actualmente en el que probablemente sea su mejor nivel como verdiblanco.

Nelson Deossa, por fin convocado por la selección de Colombia

"También me alegro por él, porque Nelson se viene tratando de adaptar un poco al fútbol español. Él tiene muchísimas condiciones para hacerlo, de a poco creo que ha ido mejorando su rendimiento y también está jugando más también con nosotros. El hecho mismo de haber sido llamado es porque están viendo los partidos que está realizando".

"Todavía es un jugador que tiene un margen de mejora bastante amplio, así como lo digo de otros. Me alegro por todos, también por Álvaro Fidalgo, que está jugando menos porque hay muchos jugadores en su puesto pero también ha sido llamado a la selección mexicana. Es un orgullo para el club tener ocho o nueve jugadores en las selecciones".

Pellegrini se queda con lo puesto para afrontar el duelo de Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero

El hecho negativo de que ambos se vayan con España o Deossa con Colombia es que el Betis tendrá aún más bajas de la previstas para visitar el próximo jueves al CDA Navalcarnero, en el duelo correspondiente a la Primera Ronda de la Copa del Rey 2026/2027 que tuvo que ser aplazado en su día por coincidir con el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) y que fue fijado finalmente en medio del parón liguero: el próximo jueves, 12 de noviembre.

"Tras salir de Elche nos meteremos ya en la Copa del Rey. No es lo ideal tener tantos jugadores en las selecciones que no puedan participar, pero siempre también es importante el filial para comenzar en la tercera competición tan bien como lo hemos hecho en las otras dos (LaLiga y Champions). Desde el lunes nos preocuparemos e intentaremos armar un once competitivo para ese partido", ha respondido Pellegrini al ser preguntado por ello.